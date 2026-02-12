Perro antinarcóticos descubre 7 kilos de metanfetamina en oficina postal de CDMX

GENERANDO AUDIO...

Perro antinarcóticos incauta droga en CDMX. Foto: ANAM

Un perro policía especializado en detección de narcóticos localizó 7 kilogramos de metanfetamina ocultos en una oficina de correos de la Ciudad de México, como parte de las revisiones rutinarias a envíos de paquetería, informó la (Oficina de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos (INL).

El binomio canino —integrado por un agente de aduanas mexicano capacitado por el INL y su ejemplar— forma parte de una estrategia que en lo que va de 2025 ha permitido asegurar más de 50 mil pastillas de fentanilo y 60 mil dosis de metanfetamina en distintos operativos.

Así detectó el perro droga en la oficina de correos

De acuerdo con la información difundida, el aseguramiento ocurrió durante una inspección en instalaciones postales, donde el can marcó un paquete sospechoso.

Tras la revisión física se confirmó la presencia de metanfetamina con un peso aproximado de 7 kilogramos, lo que evitó que la sustancia continuara su ruta de distribución.

Las revisiones en servicios de mensajería se han convertido en un punto clave para frenar el tráfico de drogas sintéticas, que suelen enviarse en paquetes camuflados como mercancía legal.

Binomios caninos, pieza clave en decomisos de 2025

Los perros policía donados por el INL han reforzado las capacidades de detección en puntos estratégicos como aeropuertos, aduanas y centros logísticos.

Tan solo en 2025, estos binomios han participado en el aseguramiento de:

Más de 50 mil pastillas de fentanilo

60 mil dosis de metanfetamina

Las cifras reflejan el papel operativo de los canes entrenados para identificar olores específicos asociados a drogas sintéticas, incluso cuando están ocultas en empaques sellados.

Cooperación y entrenamiento especializado

El agente que participó en el decomiso recibió capacitación por parte del INL, organismo del Departamento de Estado de Estados Unidos que colabora en programas de formación y fortalecimiento institucional en materia de combate al narcotráfico.

El uso de binomios caninos continúa siendo una de las herramientas más efectivas para detectar cargamentos ilícitos, especialmente en modalidades de envío que buscan pasar desapercibidas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.