Vacuna contra sarampión: Secretaría de Salud explica cuáles son los grupos prioritarios

Menores son prioridad en vacunación contra el sarampión. Foto: Cuartoscuro

La vacunación contra el sarampión ha tenido una alta afluencia de acuerdo con la Secretaría de Salud, por lo que informó cuáles son los grupos prioritarios para recibir la inmunización y explicó a qué se debe que los grupos mayores de 50 años no son prioridad.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, detalló que son prioridad los menores de 6 meses a 12 años, ya sea para recibir la primera dosis o el refuerzo

“Son los niños y niñas entre seis meses de edad y entre 12 años. ¿Por qué son importantes? Primero, porque los chiquitos, los que tienen seis meses todavía no han tenido una oportunidad de vacunarse porque el esquema de vacunación normal inicia a los 12 meses”, explicó Clark.

También se está convocando a:

Niñas y niños que no han recibido ninguna dosis

Quienes ya recibieron la primera vacuna y han pasado más de seis meses sin aplicarse la segunda

La Secretaría de Salud reiteró que el objetivo es completar esquemas y proteger a la población infantil.

¿Por qué las personas de 50 años o más no son grupo prioritario?

“Los que tienen 50 años y más, la mayoría de ellos en el país se vacunaron porque nacieron antes de la erradicación del virus y antes de los brotes fuertes de 1989, ya están protegidos normalmente, tanto por la vacuna como por la infección previa, por esa razón no son parte de este grupo prioritario”, señaló.

Por ello, este sector de la población no forma parte de la estrategia prioritaria actual.

Ante la alta demanda en algunos puntos, las autoridades señalaron que existe disponibilidad de dosis y que se mantiene vigilancia en zonas específicas.

“Hay que tener tranquilidad, hay lugares donde estamos monitoreando muy bien el virus porque son lugares muy específicos de nuestro país y lo más importante es que las personas que no se han vacunado en estos dos grupos que les comento lo hagan, pero si estamos vacunados, podemos estar tranquilos”, indicó el subsecretario.

Analizan ampliar puntos y horarios de vacunación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se analiza incrementar la capacidad de atención para facilitar el acceso a la vacuna.

“Se está trabajando para que, primero, estén abiertos muchas horas del día y que puedan tener módulos afuera para que no sea solamente el consultorio del Centro de Salud. Estamos trabajando en ello para que haya muchísimos más lugares de vacunación; algunas entidades como Jalisco y Ciudad de México, aparte de los centros de salud, han abierto otros lugares para vacunar”, señaló.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es que las niñas y niños en el rango señalado completen su esquema de vacunación contra el sarampión.

Vacunación y sarampión

La Secretaría de Salud exhortó a la población acudir a cualquier Centro de Salud, al IMSS o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El Gobierno de México habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.

Si el usuario es extranjero o se encuentra en un estado diferente al que reside, también se puede vacunar contra el sarampión en cualquiera de los lugares antes mencionados.

