Embajada de Canadá exige justicia por caso de mineros desaparecidos en Sinaloa

Piden justicia por caso de mineros. Foto: Getty Images | Ilustrativa

La Embajada de Canadá en México exigió a las autoridades se esclarezca la desaparición de los de los trabajadores de la minera Vizsla Silver. A través de su cuenta de X, expresó su deseo de que los “responsables rindan cuentas ante la justicia”. Además, mostró su solidaridad con las familias de las víctimas.

“Nos entristecen profundamente los sucesos en Sinaloa. Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados. Estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores, y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, escribió.

Todo lo que se sabe del caso de los trabajadores de la mina

El pasado 23 de enero, 10 trabajadores de la minera Vizsla Silver fueron secuestrados en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde los “Chapitos” y los “Mayos” mantienen una lucha desde 2024 al interior el Cartel de Sinaloa.

Tras la desaparición de los 10 trabajadores, entre ellos ingenieros y geólogos, autoridades mexicanas comenzaron la búsqueda que ha dado como resultado el hallazgo de los cuerpos de algunos trabajadores de la mina.

El pasado 10 de febrero, a varios días de la desaparición de los mineros, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, dijo que los trabajadores fueron confundidos con criminales en el marco de las disputas internas del cartel de Sinaloa.

En la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch, dijo que los autores del secuestro pertenecen a los “Chapitos”, facción ligada a los hijos del capo Joaquín “Chapo” Guzmán, encarcelado en Estados Unidos.

Dentro de las indagatorias la Fiscalía General localizó cuerpos en una fosa clandestina y posteriormente confirmó que cinco cadáveres corresponden a los mineros, algunos de los cuales ya han recibido el último adiós por parte de familiares y amigos.

