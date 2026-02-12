Medios y violencia: ¿percepción o realidad en México?

GENERANDO AUDIO...

En la opinión de Javier Solórzano, la histórica relación entre el poder político y los medios de comunicación vuelve al centro del debate tras las declaraciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien planteó la necesidad de “ponerse de acuerdo” con los medios para difundir información relacionada con la violencia.

“A lo largo de muchos años, está esta relación que es siempre complicada entre el poder político y los medios”, señala Solórzano en el análisis, recordando que estos entendimientos no son nuevos y que han ocurrido en distintos sexenios, como en los gobiernos de Echeverría y Peña Nieto.

