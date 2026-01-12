Pipa de gas choca contra puesto semifijo en la colonia Doctores

GENERANDO AUDIO...

Pipa de gas choca en la colonia Doctores. Foto ilustrativa/Bomberos de la CDMX.

Este lunes 12 de enero de 2026 se registró un fuerte accidente automovilístico cuando una pipa de gas chocó contra un puesto semifijo en calles de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

La mañana de este lunes, en redes sociales comenzaron a reportar un fuerte accidente, pues una pipa de gas chocó contra un puesto semifijo justo en la avenida Cuauhtémoc, esquina con la calle Doctor Olvera, en la colonia Doctores de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con información de Raúl Gutiérrez, este incidente se produjo luego de que el conductor de la pipa de gas se diera cuenta de una falla en los frenos del vehículo, lo que presuntamente provocó que se estrellara contra el establecimiento.

Al respecto, Bomberos de la Ciudad de México informaron que, luego de que se les informara sobre este accidente automovilístico, acudieron a lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas heridas por este accidente que involucró una pipa de gas.

