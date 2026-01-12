GENERANDO AUDIO...

CDMX invita a preinscripciones a partir de mañana.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a madres y padres de familia, así como a personas tutoras, a participar en el proceso de preinscripciones de Educación Básica para el ciclo escolar 2026–2027 en la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero de 2026, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

El proceso está dirigido a educación especial, preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México, y se realizará en línea, a través del portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Preinscripciones SEP 2026–2027 se realizarán en línea

De acuerdo con la información oficial, las preinscripciones SEP 2026–2027 se efectuarán del 13 de enero al 27 de febrero de 2026, mediante la página www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/.

Mario Delgado Carrillo explicó que este proceso tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, en concordancia con los principios de una educación democrática, humanista, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia, como lo promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Niveles y grados que participarán en la preinscripción

La SEP informó que el proceso de preinscripción de Educación Básica en CDMX aplica para los siguientes niveles y grados:

Segundo y tercer grado de preescolar

Primero de primaria

Primero de secundaria

Primer ciclo de los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica

Para estos casos, el registro deberá realizarse dentro del periodo establecido del 13 de enero al 27 de febrero de 2026.

Preinscripción a primer grado de preescolar

En el caso específico del primer grado de preescolar, la SEP precisó que los requisitos podrán consultarse a partir del 13 de mayo de 2026.

El registro para este nivel se llevará a cabo del 19 al 29 de mayo de 2026, de acuerdo con el calendario que será publicado en el portal oficial de la AEFCM.

Calendario por letra del primer apellido

El titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, detalló que la preinscripción se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido de la o el aspirante, de acuerdo con el siguiente calendario:

13 al 15 de enero : letras A y B

: letras A y B 16, 19 y 20 de enero : letra C

: letra C 21 al 23 de enero : letras D, E y F

: letras D, E y F 26 al 28 de enero : letra G

: letra G 29 y 30 de enero : letras H, I, J y K

: letras H, I, J y K 3 al 5 de febrero : letra L

: letra L 6, 9 y 10 de febrero : letra M

: letra M 11 al 13 de febrero : letras N, Ñ, O y P

: letras N, Ñ, O y P 16 al 20 de febrero : letras Q, R, S y T

: letras Q, R, S y T 23 al 27 de febrero: letras U, V, W, X, Y y Z

Registro fuera de la fecha sugerida y periodo extemporáneo

Luciano Concheiro Bórquez aclaró que, si no se realiza el registro en la fecha sugerida, madres, padres y personas tutoras podrán hacerlo cualquier otro día dentro del periodo oficial establecido.

Asimismo, señaló que quienes no completen el registro en las fechas señaladas deberán estar atentos a una convocatoria extemporánea, la cual se abrirá conforme a los lugares disponibles, con excepción de los Centros de Atención Múltiple (CAM).

La convocatoria completa puede consultarse en www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/.

