Polémica en Metrobús: oficial niega acceso a adultas mayores con credencial Inapam; ¿quién puede acceder gratis al servicio?

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Metrobús. Foto: Cuartoscuro

En redes sociales causó indignación el caso de una policía en el Metrobús que le negó la entrada gratuita a un grupo de adultas mayores que llevaban su credencial del Inapam. Aunque el caso fue polémico, las reglas de operación dejan claro quiénes pueden pasar sin pagar y quiénes no.

Un video de varias #adultasmayores reclamando a una #policía por impedirles entrar gratis al Metrobús de #CDMX generó polémica en redes. Las mujeres argumentaban que sus credenciales del INAPAM les daban acceso sin costo. Sin embargo, la SSC aclaró que las usuarias tenían menos… pic.twitter.com/QCYVAMUGQD — Uno TV (@UnoNoticias) August 26, 2026

Policía niega entrada gratuita a mujeres con su tarjeta del Inapam

Hace un par de días se difundió un video que muestra a un grupo de mujeres de la tercera edad reclamando a una policía porque no las dejó pasar gratis a la estación 314 Memorial New’s Divine del Metrobús.

Las señoras se mostraron indignadas por lo ocurrido y mostraron sus credenciales del Inapam ante las cámaras para reclamar, como muestra de que tenían derecho a la gratuidad del servicio. Al final tuvieron que pagar su entrada.

El caso generó conversación en redes sociales por la mala actitud de la policía. Muchas personas simpatizaron con las señoras y exigieron algún tipo de sanción contra la uniformada, aunque también surgió la duda sobre los requisitos para ingresar al Metrobús sin pagar.

¿Quién pueden acceder gratis al Metrobús?

Sobre la polémica generada por el video que muestra a una policía negándole el acceso al Metrobús a un grupo de mujeres de la tercera edad, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSCC) respondió que las señoras no cumplían con los requisitos para utilizar el servicio de transporte sin costo, ya que son menores de 70 años.

En la página web oficial del Metrobús se menciona que en los siguientes caso se aplicará la exención en el pago de la tarifa:

Personas de 70 años de edad en adelante

Personas con discapacidad evidente

Niños menores de 5 años

Personal autorizado por Metrobús

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