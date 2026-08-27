Somos México y extrabajadores de la extinta Ruta 100 encabezan las movilizaciones en CDMX este 27 de agosto

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 27 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 27 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán el partido político Somos México y los extrabajadores de la extinta Ruta 100.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 27 de agosto en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/GImMDulQeG — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 27, 2026

En total, están previstas:

13 concentraciones

3 cita agendada

4 rodada ciclistas

16 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones durante la mañana

08:30 horas — Deconstrucción Violeta, A.C. Alcaldía: Iztapalapa Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo Demanda: apoyo a una víctima de abuso sexual y exigencia de prisión preventiva para el presunto responsable. Aforo estimado: 20 personas No se descarta la incorporación de otras colectivas feministas.

09:00 horas — Movimiento Independiente del Sombrero Alcaldía: Cuauhtémoc Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico Demanda: solicitar que se declare inconstitucional una parte de la reforma electoral de Michoacán, particularmente las disposiciones conocidas como “candados” para candidaturas independientes Aforo: 20 personas

09:00 horas — Siembra Cultura, A.C. Alcaldía: Cuauhtémoc Lugar: Plaza de Lectura José Saramago, en Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma Demanda: promover información confiable sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar integral de sus usuarios Aforo: 40 personas



Movilizaciones del mediodía

10:00 horas — Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico Demanda: pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Aforo: 120 personas Impacto vial: la agenda advierte que no se descarta afectación de vialidades durante sus actividades

10:00 horas — Somos México Alcaldía: Tlalpan Lugar: Instituto Nacional Electoral, Viaducto Tlalpan No. 100, colonia Arenal Tepepan Actividad: conferencia de prensa para presentar una nueva propuesta de identidad y expresar inconformidad por una resolución del Tribunal Electoral relacionada con el nombre, emblema y colores de la organización. Aforo: 80 personas

11:00 y 12:00 horas — Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C. Alcaldía: Coyoacán Primera sede, 11:00: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria Segunda sede, 12:00: Centro Nacional de las Artes, Av. Río Churubusco No. 79 Demanda: recolección de firmas para respaldar la iniciativa de Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México. Aforo: 50 personas

12:00 horas — Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura Alcaldía: Cuauhtémoc Lugar: Secretaría de Cultura, Dinamarca No. 84, colonia Juárez Demanda: protesta contra la violencia laboral y el autoritarismo; también exigirán mejoras en condiciones laborales, salarios y atención a problemas de instituciones dependientes de la Secretaría de Cultura. Aforo: 80 personas

12:00 horas — Plataforma 4:20 Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero Puntos de concentración: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre Demanda: recolección de firmas sobre derechos cannábicos, reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Aforo: 45 personas



Manifestaciones previstas por la tarde

14:00 horas — Comunidad estudiantil de la Facultad de Música de la UNAM Alcaldía: Coyoacán Lugar: Facultad de Música, Xicoténcatl No. 126, colonia Del Carmen Demanda: realización de una “11.ª Olla Popular” para exigir comedores subsidiados y alimentación digna para la comunidad universitaria. Aforo: 50 personas

15:00 horas — Familias desalojadas del edificio República de Cuba No. 11 Alcaldía: Cuauhtémoc Lugar: República de Cuba No. 11, Centro Histórico, donde mantienen un campamento Demanda: restitución de sus viviendas y culminación favorable del proceso de expropiación; también piden medidas contra desalojos ilegales y protección para los habitantes tradicionales del Centro. Aforo: 70 personas Impacto vial: la agenda señala que podrían registrarse afectaciones de vialidades

15:30 horas — Colectiva “Las Tonantzin” Alcaldía: Benito Juárez Lugar: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, San Francisco No. 1374, colonia Tlacoquemécatl del Valle Demanda: solicitar la custodia de un menor y denunciar presuntas irregularidades cometidas por funcionarios. Aforo: 30 personas Otra cita: la misma colectiva tiene programada una concentración a las 12:00 horas en la Dirección General de Servicios Legales, Xocongo No. 131, colonia Tránsito, Cuauhtémoc, con un aforo previsto de 25 personas.

17:30 horas — Asamblea por el Común y Contra la Guerra Alcaldía: Benito Juárez Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco Demanda: dar seguimiento al caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y exigir verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos. Aforo: 50 personas

Movimiento de Regeneración Sindical — durante el día Alcaldía: Benito Juárez Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya Actividad: recolección de firmas dentro de la denominada “Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en demanda de respeto a la centralización general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aforo: 30 personas



Citas agendadas y posibles plantones

Además de las concentraciones, la agenda contempla actividades que podrían prolongarse durante varias horas:

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa Lugar: Palacio Nacional y Plaza de la Constitución, Centro Histórico Horario: durante el día Demanda: continuidad de las mesas de trabajo con autoridades federales para exigir verdad y justicia, deslindar responsabilidades y esclarecer la desaparición de los estudiantes. Aforo: 30 personas La actividad puede representar una afectación particularmente sensible para la circulación alrededor del Zócalo y calles del Centro Histórico .

Asociación Nacional de Artesanos Indígenas 13:00 horas — Cuauhtémoc Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera. Demanda: incorporación a programas de vivienda y apoyo económico, así como asignación de espacios en la vía pública para la venta de artesanías. Aforo: 20 personas

Colectiva “Las Tonantzin” 12:00 horas — Cuauhtémoc Lugar: Dirección General de Servicios Legales, Xocongo No. 131, colonia Tránsito Demanda: denuncia de un presunto acto de contacto físico hacia una dirigente. Aforo: 25 personas



Rodadas ciclistas que también pueden afectar la circulación

La agenda no se limita a manifestaciones. Durante el día y la noche habrá rodadas que podrían ocupar temporalmente carriles y cruces importantes.

07:20 y 08:00 — Las Parias Argenderas Salidas desde la estación Nopalera de la Línea 12 del Metro , en Tláhuac, y desde la iglesia de San Gregorio Magno, en Xochimilco. Destino: Parque La Loma, en Álvaro Obregón Aforo: 35

19:50 — Pedal y Taco Iztapalapa Salida: Parque Tezontle, Av. Canal de Tezontle No. 1512 Destino: Casa Praxis, en Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo Aforo: 20

21:00 — Buena Vibra Cuauhtémoc. Salida: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma Destino: calles de la Ciudad de México Aforo: 25

21:30 — 4.º aniversario de Biciorientados Iztapalapa Salida: estacionamiento de Vips Plaza Oriente, Av. Canal de Tezontle No. 1520 Destino: por definir Aforo: 35



¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.