Somos México y extrabajadores de la extinta Ruta 100 encabezan las movilizaciones en CDMX este 27 de agosto
Este jueves 27 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán el partido político Somos México y los extrabajadores de la extinta Ruta 100.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 13 concentraciones
- 3 cita agendada
- 4 rodada ciclistas
- 16 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Concentraciones durante la mañana
- 08:30 horas — Deconstrucción Violeta, A.C.
- Alcaldía: Iztapalapa
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo
- Demanda: apoyo a una víctima de abuso sexual y exigencia de prisión preventiva para el presunto responsable.
- Aforo estimado: 20 personas
- No se descarta la incorporación de otras colectivas feministas.
- 09:00 horas — Movimiento Independiente del Sombrero
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico
- Demanda: solicitar que se declare inconstitucional una parte de la reforma electoral de Michoacán, particularmente las disposiciones conocidas como “candados” para candidaturas independientes
- Aforo: 20 personas
- 09:00 horas — Siembra Cultura, A.C.
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Lugar: Plaza de Lectura José Saramago, en Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma
- Demanda: promover información confiable sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar integral de sus usuarios
- Aforo: 40 personas
Movilizaciones del mediodía
- 10:00 horas — Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico
- Demanda: pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Aforo: 120 personas
- Impacto vial: la agenda advierte que no se descarta afectación de vialidades durante sus actividades
- 10:00 horas — Somos México
- Alcaldía: Tlalpan
- Lugar: Instituto Nacional Electoral, Viaducto Tlalpan No. 100, colonia Arenal Tepepan
- Actividad: conferencia de prensa para presentar una nueva propuesta de identidad y expresar inconformidad por una resolución del Tribunal Electoral relacionada con el nombre, emblema y colores de la organización.
- Aforo: 80 personas
- 11:00 y 12:00 horas — Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C.
- Alcaldía: Coyoacán
- Primera sede, 11:00: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria
- Segunda sede, 12:00: Centro Nacional de las Artes, Av. Río Churubusco No. 79
- Demanda: recolección de firmas para respaldar la iniciativa de Ley de Asistencia Médica para Morir en la Ciudad de México.
- Aforo: 50 personas
- 12:00 horas — Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Lugar: Secretaría de Cultura, Dinamarca No. 84, colonia Juárez
- Demanda: protesta contra la violencia laboral y el autoritarismo; también exigirán mejoras en condiciones laborales, salarios y atención a problemas de instituciones dependientes de la Secretaría de Cultura.
- Aforo: 80 personas
- 12:00 horas — Plataforma 4:20
- Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero
- Puntos de concentración:
- Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín
- Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente
- Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre
- Demanda: recolección de firmas sobre derechos cannábicos, reducción de riesgos y daños, además de charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45 personas
Manifestaciones previstas por la tarde
- 14:00 horas — Comunidad estudiantil de la Facultad de Música de la UNAM
- Alcaldía: Coyoacán
- Lugar: Facultad de Música, Xicoténcatl No. 126, colonia Del Carmen
- Demanda: realización de una “11.ª Olla Popular” para exigir comedores subsidiados y alimentación digna para la comunidad universitaria.
- Aforo: 50 personas
- 15:00 horas — Familias desalojadas del edificio República de Cuba No. 11
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Lugar: República de Cuba No. 11, Centro Histórico, donde mantienen un campamento
- Demanda: restitución de sus viviendas y culminación favorable del proceso de expropiación; también piden medidas contra desalojos ilegales y protección para los habitantes tradicionales del Centro.
- Aforo: 70 personas
- Impacto vial: la agenda señala que podrían registrarse afectaciones de vialidades
- 15:30 horas — Colectiva “Las Tonantzin”
- Alcaldía: Benito Juárez
- Lugar: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, San Francisco No. 1374, colonia Tlacoquemécatl del Valle
- Demanda: solicitar la custodia de un menor y denunciar presuntas irregularidades cometidas por funcionarios.
- Aforo: 30 personas
- Otra cita: la misma colectiva tiene programada una concentración a las 12:00 horas en la Dirección General de Servicios Legales, Xocongo No. 131, colonia Tránsito, Cuauhtémoc, con un aforo previsto de 25 personas.
- 17:30 horas — Asamblea por el Común y Contra la Guerra
- Alcaldía: Benito Juárez
- Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. México-Coyoacán No. 343, colonia Xoco
- Demanda: dar seguimiento al caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y exigir verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos.
- Aforo: 50 personas
- Movimiento de Regeneración Sindical — durante el día
- Alcaldía: Benito Juárez
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya
- Actividad: recolección de firmas dentro de la denominada “Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, en demanda de respeto a la centralización general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30 personas
Citas agendadas y posibles plantones
Además de las concentraciones, la agenda contempla actividades que podrían prolongarse durante varias horas:
- Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa
- Lugar: Palacio Nacional y Plaza de la Constitución, Centro Histórico
- Horario: durante el día
- Demanda: continuidad de las mesas de trabajo con autoridades federales para exigir verdad y justicia, deslindar responsabilidades y esclarecer la desaparición de los estudiantes.
- Aforo: 30 personas
- La actividad puede representar una afectación particularmente sensible para la circulación alrededor del Zócalo y calles del Centro Histórico.
- Asociación Nacional de Artesanos Indígenas
- 13:00 horas — Cuauhtémoc
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera.
- Demanda: incorporación a programas de vivienda y apoyo económico, así como asignación de espacios en la vía pública para la venta de artesanías.
- Aforo: 20 personas
- Colectiva “Las Tonantzin”
- 12:00 horas — Cuauhtémoc
- Lugar: Dirección General de Servicios Legales, Xocongo No. 131, colonia Tránsito
- Demanda: denuncia de un presunto acto de contacto físico hacia una dirigente.
- Aforo: 25 personas
Rodadas ciclistas que también pueden afectar la circulación
La agenda no se limita a manifestaciones. Durante el día y la noche habrá rodadas que podrían ocupar temporalmente carriles y cruces importantes.
- 07:20 y 08:00 — Las Parias Argenderas
- Salidas desde la estación Nopalera de la Línea 12 del Metro, en Tláhuac, y desde la iglesia de San Gregorio Magno, en Xochimilco.
- Destino: Parque La Loma, en Álvaro Obregón
- Aforo: 35
- 19:50 — Pedal y Taco
- Iztapalapa
- Salida: Parque Tezontle, Av. Canal de Tezontle No. 1512
- Destino: Casa Praxis, en Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
- 21:00 — Buena Vibra
- Cuauhtémoc.
- Salida: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma
- Destino: calles de la Ciudad de México
- Aforo: 25
- 21:30 — 4.º aniversario de Biciorientados
- Iztapalapa
- Salida: estacionamiento de Vips Plaza Oriente, Av. Canal de Tezontle No. 1520
- Destino: por definir
- Aforo: 35
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