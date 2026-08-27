Bloquean Calzada Legaria frente a Embajada de EE.UU.; autoridades dan alternativas viales

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El cierre en Legaria afecta ambos sentidos de circulación. Foto: OVIAL CDMX

La Calzada Legaria permanece cerrada este jueves 27 de agosto, frente a la embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre Anillo Periférico y avenida Río San Joaquín, debido a una manifestación instalada a la altura de Presa la Angostura, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

La protesta es encabezada por familiares de un menor de edad que murió tras ser atropellado hace cinco años. Los manifestantes exigen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise el caso.

Ante el bloqueo, las autoridades recomiendan a los automovilistas evitar la zona y utilizar vialidades alternas para continuar sus recorridos.

Alternativas viales por cierre en Legaria

Ante el bloqueo de Calzada Legaria, algunas de las vialidades que pueden utilizarse como alternativas son:

Calzada General Mariano Escobedo

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra

Avenida Ejército Nacional Mexicano

Presa Falcón

Avenida Lomas de Sotelo

Prolongación Moliere

Estas vías pueden ayudar a rodear el punto donde se mantiene la protesta y evitar el tramo afectado entre Anillo Periférico y avenida Río San Joaquín.

Se recomienda conducir con precaución y atender las indicaciones de los agentes de tránsito que se encuentren en los alrededores, debido a que la circulación puede modificarse conforme avance la manifestación.

¿Por qué cierran Calzada Legaria?

El cierre en Legaria se debe a la manifestación de familiares de un menor que falleció después de ser atropellado hace aproximadamente cinco años.

Los inconformes cerraron la importante vialidad con casas de campaña, en la zona de Presa la Angostura para solicitar que la SCJN revise el caso relacionado con la muerte del menor.

Como parte de la protesta, fueron bloqueados los dos sentidos de Calzada Legaria, por lo que la circulación vehicular se encuentra afectada en este punto de la Miguel Hidalgo.

El cierre continuará mientras permanezca la concentración, por lo que se recomienda a quienes deban transitar por el área considerar tiempo adicional o modificar su ruta.

¿Dónde está el cierre de Legaria?

El bloqueo se localiza sobre Calzada Legaria, a la altura de Presa la Angostura, y afecta ambos sentidos de circulación.

La zona conecta con importantes vialidades de la alcaldía Miguel Hidalgo, entre ellas Anillo Periférico y Río San Joaquín, por lo que el cierre puede generar afectaciones en los recorridos de quienes se dirigen hacia zonas como Lomas de Sotelo, Polanco y otros puntos del poniente de la capital.

Los automovilistas que tengan como destino esta zona pueden optar por las alternativas señaladas mientras se mantiene la movilización.

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