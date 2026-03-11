Guardia Nacional iniciará operativos en el AICM contra transporte irregular

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Grupo Aeroportuario Marina informó que a partir de este 12 de marzo comenzarán operativos de seguridad en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) para inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre.

Así se informó esta mañana vía redes sociales luego del amago de transportistas establecidos en la terminal aérea de cerrar los accesos a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Interncacional Benito Juárez en demanda de que autoridades federales impidan que aplicaciones de transporte operen en estos sitios.

“Antes nos quitaban el 15, cada año que va pasando ahorita se llevan el 60% las aplicaciones. No pagan lo que paga uno: licencia, la contraprestación, muchos gastos que hay aquí por traer placas federales”, mencionó uno de los taxistas manifestantes.

Ante esta advertencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un fuerte operativo con más de 200 elementos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar que la movilización se llevara a cabo.

Guardia Nacional impedirá transporte irregular en AICM

De acuerdo con el organismo, las acciones forman parte de las coordinaciones interinstitucionales realizadas para reforzar las medidas de seguridad en el aeropuerto capitalino y garantizar la protección de las personas usuarias.

En este contexto, elementos de la Guardia Nacional participarán en los operativos con el objetivo de evitar la prestación de servicios de transporte sin autorización, particularmente aquellos que operan fuera del marco legal dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan garantizar que el servicio de transporte en el aeropuerto se realice conforme a la normatividad vigente, así como mantener el orden en las zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez únicamente pueden operar taxis concesionados y servicios que cuenten con permisos oficiales, por lo que los operativos estarán dirigidos a detectar y retirar a quienes presten servicio de manera irregular.

Conductores de app manifiestan su descocntento por medidas en el AICM

UnoTv entrevistó a conductores de aplicación que hasta este 11 de marzo aún pueden llegar a las terminales aéreas. Se dijeron en contra de la prohibición y del operativo anunciado para el día de mañana.

“Creo que para todo sale el sol, creo que debería de ser parejo, tanto taxistas como de aplicación que la gente al final del día es el consumidor el que decide”, expresó un conductor de app.

