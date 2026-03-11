Rojo de la Vega rechaza culpa por edificio colapsado en San Antonio Abad

GENERANDO AUDIO...

Derrumbe en San Antonio Abad. Foto: Cuartoscuro

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, negó que sea responsabilidad de su administración el derrumbe del edificio en San Antonio Abad en el que fallecieron tres personas. El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ha señalado a la alcaldía como culpable del accidente.

De la Vega rechaza su responsabilidad en el derrumbe en San Antonio Abad

Mediante un video en redes sociales, Rojo de la Vega explicó que en septiembre de 2025 la empresa dueña del inmueble acudió a la alcaldía Cuauhtémoc para obtener los permisos de demolición, pero fueron negados porque no cumplían los requisitos mínimos para garantizar la seguridad durante los trabajos.

Un mes después, la Secretaría de Vivienda (Sevivienda) otorgó el permiso a la empresa para que comenzara con los trabajos de demolición en San Antonio Abad, basándose en los acuerdos de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

Estos acuerdos le permiten a la Sevivienda otorgar facilidades para aprobar demoliciones de los inmuebles afectados por el sismo de 2017, sin estudios y sin programa de Protección Civil.



La alcaldesa añadió que a partir de la aprobación por parte de Sevivienda, el particular tiene 90 días naturales para iniciar los trabajos y cuando lo haga debe informar por escrito en un plazo no mayor a tres días. La empresa no cumplió con ninguno de estos requisitos por lo que el Gobierno de la CDMX debió suspender los trabajos.

La versión del Gobierno de la CDMX sobre el derrumbe en San Antonio Abad

Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda, declaró, en conferencia de prensa, que en octubre pasado, la Comisión para la Reconstrucción notificó a la titular de la alcaldía Cuauhtémoc para dar seguimiento al proceso de demolición del inmueble ubicado en avenida San Antonio Abad 124.

El funcionario explicó que cada alcaldía es responsable de observar el cumplimiento de los procesos de demolición, así como de obras de construcción.

“Las facultades de las alcaldías en materia de demoliciones, en materia de cualquier demolición, de hecho, de cualquier construcción, están perfectamente definidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de las Alcaldías y en distintas disposiciones del reglamento”, expresó Muñoz Santini.