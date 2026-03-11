Taxistas bloquean Terminales 1 y 2 del AICM y exigen: “¡fuera aplicaciones!”

GENERANDO AUDIO...

Taxistas bloquean y se manifiestan en el AICM. Foto: Agustín Velasco

Taxistas han cumplido su advertencia y esta mañana bloquean terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esto para exigir que las autoridades federales ya no permitan que conductores de aplicación ofrezcan sus servicios en las inmediaciones.

A pesar de que el Grupo Aeroportuario Marina informó que a partir de mañana 12 de marzo comenzará un operativo de la Guardia Nacional para evitar los servicios de transportes “irregulares” en el AICM, taxistas establecidos en éste ya bloquean las terminales.

Sí, aunque se anunció esta noticia en redes sociales, los transportistas cumplieron su amenaza de cerrar los accesos a las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Benito Juárez para exigir que las autoridades federales impidan que las aplicaciones de transporte operen en estos sitios.

“Antes nos quitaban el 15, cada año que va pasando ahorita se llevan el 60% las aplicaciones. No pagan lo que paga uno: licencia, la contraprestación, muchos gastos que hay aquí por traer placas federales”, comenta el taxista del AICM, Mario López.

Luego de que los taxistas amenazaran con bloquear las terminales del AICM, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) desplegó un operativo con más de 200 elementos en sus inmediaciones para evitar que la movilización se llevara a cabo.

Conductores de aplicación en contra de operativo

En entrevista con Uno TV, conductores de aplicación, que hasta este 11 de marzo aún pueden llegar a las terminales aéreas, señalaron estar en contra de la prohibición y del operativo de la Guardia Nacional anunciado para mañana.

“Creo que para todos sale el sol, creo que debería de ser parejo, tanto taxistas como de aplicación que la gente al final del día es el consumidor el que decide”, dijo Enrique Lara, conductor de aplicación.

Enfrentamiento entre taxistas y policías

Pero justo al terminar las declaraciones de Ignacio Ramírez, líder de taxistas, unos 30 vehículos llegaron a pararse frente a las puertas de la Terminal 1 del AICM.

Entonces se dio un pequeño enfrentamiento entre taxistas y policías capitalinos en inmediaciones de la Terminal 2, aunque luego todo se calmó.

Los taxistas quieren que las autoridades les firmen un documento donde les garanticen que la Guardia Nacional va a impedir que operen ahí los taxistas de aplicación.

Uber responde

A través de un comunicado, una jueza federal ordenó a la Guardia Nacional dejar de detener y sancionar a conductores de Uber que recojan o dejen pasajeros en aeropuertos de México, al ratificar la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1202/2025 promovido por la empresa. En su resolución, la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa señaló que las autoridades deben cesar la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos, por lo que los conductores que usan la aplicación deben poder trabajar sin multas ni confiscaciones.

Uber afirmó que esta decisión del Poder Judicial confirma que su plataforma no es irregular y puede operar en los aeropuertos, además de reiterar que mantiene disposición al diálogo con las autoridades para modernizar la legislación en materia de movilidad. La empresa confió en que la resolución será respetada, especialmente ante la llegada de millones de visitantes a México por la próxima Copa del Mundo.

