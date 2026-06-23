Lluvias ponen en alerta a CDMX: 4 alcaldías en Naranja y 12 en Amarillo

| 15:50 | Victor Gutierrez | Uno TV
LluvLluvias en CDMX.
Doble alerta por lluvias en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para cuatro alcaldías y la Alerta Amarilla para otras 12 demarcaciones de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes, caída de granizo y posibles afectaciones entre las 15:00 y las 23:00 horas de este martes 23 de junio.

De acuerdo con la dependencia capitalina, las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como otros riesgos asociados a las condiciones meteorológicas previstas para esta tarde y noche.

¿Qué alcaldías están bajo Alerta Naranja?

La Alerta Naranja fue activada para las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • La Magdalena Contreras
  • Tlalpan

En estas demarcaciones se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros, además de caída de granizo, durante el periodo comprendido entre las 15:00 y las 23:00 horas.

La SGIRPC advirtió que estas condiciones podrían provocar:

  • Encharcamientos e inundaciones
  • Corrientes fuertes de agua en calles y avenidas
  • Reducción de visibilidad para automovilistas y peatones

¿Qué alcaldías estarán bajo Alerta Amarilla?

La dependencia también activó la Alerta Amarilla para las siguientes alcaldías:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Para estas zonas se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de caída de granizo y posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones.

Además de los encharcamientos, Protección Civil alertó sobre la posible caída de ramas, árboles y lonas debido a las condiciones climáticas.

Recomiendan extremar precauciones ante las lluvias

Ante el pronóstico, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para la población:

  • Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
  • Caminar únicamente por puentes y banquetas
  • Retirar basura de coladeras dentro y fuera de los domicilios
  • Mantener cerradas puertas y ventanas
  • No resguardarse bajo árboles durante las tormentas
  • Ayudar a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad a ponerse a salvo
  • Utilizar paraguas o impermeable en caso de salir de casa
  • En la medida de lo posible, esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia antes de desplazarse
https://twitter.com/SGIRPC_CDMX/status/2069526516971569278?s=20

Debido a la alerta en toda la Ciudad de México, las afectaciones podrían afectar a gran parte del área metropolitana, debido a que con la activación simultánea de las alertas Naranja y Amarilla, las 16 alcaldías de la Ciudad de México estarán bajo vigilancia meteorológica durante la tarde y noche de este martes.

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