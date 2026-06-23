Lluvias ponen en alerta a CDMX: 4 alcaldías en Naranja y 12 en Amarillo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para cuatro alcaldías y la Alerta Amarilla para otras 12 demarcaciones de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes, caída de granizo y posibles afectaciones entre las 15:00 y las 23:00 horas de este martes 23 de junio.
De acuerdo con la dependencia capitalina, las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como otros riesgos asociados a las condiciones meteorológicas previstas para esta tarde y noche.
¿Qué alcaldías están bajo Alerta Naranja?
La Alerta Naranja fue activada para las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Tlalpan
En estas demarcaciones se pronostican lluvias de entre 30 y 49 milímetros, además de caída de granizo, durante el periodo comprendido entre las 15:00 y las 23:00 horas.
La SGIRPC advirtió que estas condiciones podrían provocar:
- Encharcamientos e inundaciones
- Corrientes fuertes de agua en calles y avenidas
- Reducción de visibilidad para automovilistas y peatones
¿Qué alcaldías estarán bajo Alerta Amarilla?
La dependencia también activó la Alerta Amarilla para las siguientes alcaldías:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Para estas zonas se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de caída de granizo y posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones.
Además de los encharcamientos, Protección Civil alertó sobre la posible caída de ramas, árboles y lonas debido a las condiciones climáticas.
Recomiendan extremar precauciones ante las lluvias
Ante el pronóstico, la SGIRPC emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
- Caminar únicamente por puentes y banquetas
- Retirar basura de coladeras dentro y fuera de los domicilios
- Mantener cerradas puertas y ventanas
- No resguardarse bajo árboles durante las tormentas
- Ayudar a niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad a ponerse a salvo
- Utilizar paraguas o impermeable en caso de salir de casa
- En la medida de lo posible, esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia antes de desplazarse
Debido a la alerta en toda la Ciudad de México, las afectaciones podrían afectar a gran parte del área metropolitana, debido a que con la activación simultánea de las alertas Naranja y Amarilla, las 16 alcaldías de la Ciudad de México estarán bajo vigilancia meteorológica durante la tarde y noche de este martes.
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