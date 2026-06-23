¿La ley seca en el Centro Histórico por el México vs Chequia aplica también a restaurantes?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La ley seca que entrará en vigor este miércoles 24 de junio en el Centro Histórico de la CDMX, con motivo del partido México vs Chequia, sí aplica para los restaurantes, pero no significa una prohibición total de vender alcohol.

Los establecimientos con permiso para la venta de bebidas alcohólicas podrán servirlas únicamente en copeo, acompañadas de alimentos y para consumo dentro del local. Lo que sí queda prohibido es la venta de bebidas alcohólicas para llevar.

¿Qué sí pueden hacer los restaurantes durante la ley seca?

Durante la restricción, los restaurantes ubicados en la zona donde aplicará la medida podrán:

Servir bebidas alcohólicas en copeo

Ofrecerlas únicamente con alimentos

Permitir su consumo dentro del establecimiento

En cambio, no podrán vender alcohol en envase cerrado ni para llevar, ya que esa modalidad sí queda restringida por la ley seca.

¿Dónde aplicará la ley seca?

La medida estará vigente de las 15:00 horas del miércoles 24 de junio a las 07:00 horas del jueves 25 de junio en:

Perímetro “A” del Centro Histórico

Colonia Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

La suspensión de la venta de alcohol forma parte del operativo implementado por el Gobierno de la Ciudad de México para reforzar la seguridad durante el partido entre México y Chequia y ante los posibles festejos de aficionados en el Ángel de la Independencia.

¿Por qué habrá ley seca?

Las autoridades buscan prevenir incidentes y mantener el orden público en una de las zonas con mayor concentración de personas de la capital.

La medida coincide con el encuentro de la Selección Mexicana en el Mundial y con el operativo de seguridad previsto para atender posibles celebraciones en espacios públicos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.