Ingresan al “Bótox” a la FEMDO tras llegar a la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox“, ingresó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, luego de ser trasladado vía aérea desde Michoacán tras su detención en un operativo federal.

El “Bótox” fue detenido en la comunidad de Santa Ana Amatlán, en Michoacán, durante un operativo conjunto del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía estatal.

Los reportes indican que fue trasladado por aire a la capital del país y llevado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la FEMDO, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante un convoy de seguridad federal, junto con dos hombres más detenidos en el mismo despliegue, según fuentes oficiales.

En videos que circulan en redes sociales se observa la movilización policiaca, así como el resguardo exterior de las instalaciones de la FEMDO durante el traslado.

Quién es el “Bótox” y de qué se le acusa

César Alejandro Sepúlveda Arellano es señalado como presunto líder de la célula criminal “Los Blancos de Troya”, identificada como uno de los principales generadores de violencia en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Las autoridades le atribuyen al menos siete órdenes de aprehensión, tanto del fuero federal como local, por delitos de alto impacto, entre ellos extorsión, principalmente contra productores de limón.

Reportes ministeriales indican que este grupo criminal operaba en municipios como:

Aguililla

Apatzingán

Buenavista

Coalcomán

Tepalcatepec, entre otros

Su principal bastión se ubicaba en la comunidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán.

Se prevé que en las próximas horas el “Bótox” rinda su declaración ante el Ministerio Público, sea sometido a exámenes médicos de ley y luego trasladado a un penal federal, posiblemente al Altiplano, para quedar a disposición del juez que lo requiere.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.