Hombres en la marcha del 8M: así funcionan los contingentes el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

En contingentes mixtos pueden marchar hombres. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Año con año, el 8 de marzo, conocido también como el 8M, cientos de mujeres toman las calles. Una marea morada inunda los rincones en México y el mundo en el marco del Día Internacional de la Mujer; sin embargo, la duda persiste ¿pueden los hombres marchar en esa fecha?

¿Pueden los hombres marchar el 8M junto a las mujeres?

Aunque la mayoría de los contingentes son exclusivos de mujeres, es decir, son separatistas, hay algunos que se consideran mixtos y en donde marchan, por igual, hombres y mujeres.

Previo a la marcha del 8M, es importante reconocer y ubicar cuáles serán los contingentes mixtos para poder conmemorar el Día Internacional de la Mujer en calma y sin contratiempos.

Entre las colectivas que este 8 de marzo tendrán un colectivo mixto, para hombres y mujeres, está el Pan y Rosas México que, a través de sus redes sociales, ha publicado que será “tranincluyente y mixto”.

Sin embargo, hay algunos hombres que son abrazados durante la marcha del 8M. Tal es caso de José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, joven desaparecida el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con la fotografía de su hija, José Luis se hace presente en cada marcha del 8M en memoria de Esmeralda y, según ha revelado, es invitado a formar parte de la misma.

Para que los hombres puedan acudir a la marcha del 8M es indispensable tener en cuenta cuáles contingentes sí pueden ser parte y respetar aquellos cuya organización marque exclusividad para las mujeres.

Además, tanto hombres como mujeres, deben tener claridad de rutas, cosas que se pueden hacer en la marcha y sitios en donde inicia y termina.

