Feminicidios que marcan el 8M: cuántos van en 2026 y estados con más casos

Feminicidio en México.

La violencia feminicida en México persiste y marcan el 8M u 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Día a día mujeres son asesinadas y sus cuerpos, algunas veces, son abandonados en lugares públicos. A lo largo y ancho de la República Mexicana se reportan casos y Uno TV te dice cuál es el estado más letal para el género femenino.

¿Cuál es el estado con más feminicidios en México en lo que va del 2026?

En lo que va del 2026 en México el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 54 mujeres víctimas de feminicidio, con corte al 31 de enero de 2026. Es decir, tan solo en el primer mes del año más una mujer fue asesinada por día.

En ese tiempo, el estado más mortal para las mujeres fue Sinaloa que encabezó la lista de los feminicidios reportados por las autoridades en lo que va del 2026. Los estados con más muertes de mujeres son:

Sinaloa con 8 víctimas

Ciudad de México con 5

Estado de México con 4

Tamaulipas con 4

Mientras que con 3 víctimas de feminicidio se encuentran:

Chiapas

Durango

Jalisco

Morelos

Nuevo León

Veracruz

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 2 víctimas de feminicidio en:

Chihuahua

Puebla

Querétaro

Sonora

Mientras que, al menos una víctima fue reportada en:

Coahuila

Guanajuato

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Oaxaca

San Luis Potosí

Sin embargo, a los 54 casos reportados de manera oficial por las autoridades, se suman las recientes muertes de estudiantes documentadas públicamente.

En Morelos, por ejemplo, se confirmó la muerte de Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) quien se encontraba desaparecida desde el pasado lunes. La fiscalía confirmó que el cuerpo se encontró en el municipio de Coatetelco.

Previa a la muerte de Karol, autoridades confirmaron la muerte de Kimberly Joselín, también estudiante de la UAEM que también fue reportada como desaparecida.

Las muertes de mujeres no parar ahí, pues en el Estado de México, el nombre de Ana Karen se sumó a los cientos de víctimas de feminicidio que, en años, tiñen a México. La joven salió de una fiesta a bordo de una motocicleta por aplicación, pero nunca llegó a su destino.

Cámaras de seguridad captaron al conductor y autoridades lo detuvieron. Bajo custodia oficial Daniel “N” confesó el feminicidio y reveló la zona en donde encontrarían el cuerpo de Ana Karen.

A la lista se sumó el nombre de Rubí Patricia Gómez, una madre buscadora que deseaba encontrar a su hijo. El caso conmocionó al estado y a la comunidad por la labor que realizaba como parte de los colectivos cuyo objetivo es encontrar a todos aquellosdesaparecidos en varios estados.

Las cifras son contundentes, en México la violencia feminicida sigue siendo una realidad que lastima no solo a las mujeres, sino a cientos de familias que hoy lloran a una de sus integrantes.

