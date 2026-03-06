Evita fraudes: las formas en las que no debes pagar tu recibo de la CFE

GENERANDO AUDIO...

CFE tiene lugares para pagar recibo. Foto: Cuartoscuro

Hacer el pago del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es indispensable para evitar interrupción en el servicio. Sin embargo, es importante tener claro las vías para poder cubrir el monto y no ser víctima de un robo.

Vías por las que no se debe pagar el recibo de la CFE

Pagos a domicilio y en efectivo

La CFE no tiene modalidad para hacer pagos hasta la comodidad de la casa y en efectivo. Por lo que habrá que tener cuidado en caso de que alguien se ofrezca asegurando que es un método de pago autorizado.

Transferencias a otras personas

Al igual que los pagos en efectivo a domicilio, la CFE no cuenta con personal autorizado para recibir transferencias electrónicas a terceras personas para cubrir el total del recibo de luz.

Enlaces enviados por redes sociales

Los estafadores han creado algunos sitios apócrifos con los que buscan suplantar a las instituciones y poder robar la información confidencial de los usuarios, así como datos bancarios que comprometen su patrimonio.

Así que es importante no caer en sitios engañosos, poniendo en riesgo la información confidencial.

¿Dónde sí pagar el recibo de la CFE?

La CFE pone a disposición varias opciones para poder hacer el pago del recibo de la luz:

Sucursales de la CFE ubicadas a lo largo y ancho de la República Mexicana

Sucursales bancarias y pago en la banca móvil

Desde la aplicación oficial de la CFE

Establecimientos como: Oxxo, Vips, Soriana, Walmart entre otros

