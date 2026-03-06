¿Te subió el descuento de Infonavit? Éstas son las razones que debes revisar

GENERANDO AUDIO...

¿Por qué sube el descuento de Infonavit? Foto: Getty

El descuento del Infonavit en la nómina puede aumentar por distintos motivos relacionados con el cálculo del crédito hipotecario. Aunque muchos trabajadores creen que se trata de un cobro extra o un error, en la mayoría de los casos se debe a ajustes automáticos en el monto de pago, basados en el salario o en el esquema del financiamiento.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) explica que el pago mensual de un crédito se compone de varias partes: capital, intereses y seguros. Este monto se determina en función del Salario Diario Integrado del trabajador, es decir, su salario más prestaciones registradas ante el IMSS.

Motivos por los que el descuento del Infonavit puede aumentar

Existen varios factores que pueden provocar que el descuento del crédito Infonavit sea mayor en una quincena o mes determinado, entre ellos se encuentran:

Aumento Salarial

Cuando un trabajador recibe un incremento de sueldo, también sube su Salario Diario Integrado. El porcentaje que se descuenta se mantiene, pero al aplicarse sobre un salario más alto, la cantidad retenida aumenta automáticamente.

Actualización de créditos en VSM o UMA

Algunos créditos antiguos están denominados en Veces Salario Mínimo (VSM). Estos financiamientos se actualizan cada año con base en el salario mínimo o la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que puede provocar que la mensualidad suba si el crédito no se ha convertido a pesos.

Cambio de empleo

Si una persona cambia de trabajo y su nuevo salario registrado ante el IMSS es mayor, el sistema recalcula el monto del descuento.

Atrasos, incapacidades o ausencias

Los descuentos también pueden aumentar temporalmente si existen pagos pendientes.

Esto puede ocurrir cuando hay:

Incapacidades laborales

Inasistencias

Retrasos del patrón al reportar o pagar cuotas

En estos casos, el sistema puede aplicar descuentos mayores en nóminas posteriores para regularizar el crédito.

¿Cómo saber cuánto debes pagar de tu crédito Infonavit?

Los trabajadores pueden revisar el monto exacto de su pago mensual en su Estado de Cuenta, disponible en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección “Saldos y movimientos”.

Ahí se detalla cuánto del pago corresponde a:

Capital del crédito

Intereses

Seguros y cuotas

Además, el instituto recuerda que no existe comisión por adelantar pagos o liquidar el crédito antes de tiempo.

