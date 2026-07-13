Inicia hoy la revisión anual del Cablebús; Línea 3 suspende servicio

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Durante los cierres del Cablebús habrá servicio gratuito de RTP. Foto:Cuartoscuro

El Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) iniciará su programa anual de mantenimiento a partir de hoy 13 de julio, por lo que las líneas 1, 2 y 3 suspenderán operaciones de manera escalonada. Durante los cierres, la RTP ofrecerá transporte gratuito a los usuarios.

El Sistema Cablebús de la CDMX informó que a partir de este 13 de julio comenzará la revisión anual de seguridad de sus tres líneas, por lo que el servicio será suspendido temporalmente de forma escalonada. Como alternativa para los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) pondrá en operación unidades gratuitas que cubrirán los recorridos afectados mientras concluyen los trabajos.

#CablebúsInforma



A partir de hoy y hasta el 26 de julio estaremos realizando el mantenimiento anual de la linea 3.



Durante este tiempo la @RTP_CiudadDeMex apoyará con servicio. pic.twitter.com/QG0UuNAoOw — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 13, 2026

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) señaló que estas labores forman parte del programa de mantenimiento preventivo que se realiza cada año para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de transporte por cable.

¿Qué líneas del Cablebús suspenderán servicio y en qué fechas?

La revisión anual se llevará a cabo por etapas, comenzando con la Línea 3 y continuando con las líneas 2 y 1.

El calendario de suspensión será el siguiente:

Línea 3 (Los Pinos/Constituyentes – Vasco de Quiroga): del 13 al 26 de julio

del Línea 2 (Constitución de 1917 – Santa Marta): del 27 de julio al 9 de agosto

Línea 1 (Indios Verdes – Cuautepec y Tlalpexco): del 10 al 23 de agosto

Al concluir el mantenimiento en cada línea, el servicio se restablecerá de manera habitual.

Recuerda que del 13 al 26 de julio estamos realizando la revisión anual de la línea 3.

Contamos con servicio de apoyo con unidades de la @RTP_CiudadDeMex pic.twitter.com/dnkUA6AtKW — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 13, 2026

¿Cómo será el servicio de RTP durante los cierres?

Para reducir las afectaciones a los usuarios, la RTP en CDMX habilitará rutas gratuitas durante cada periodo de suspensión.

Línea 3

De Los Pinos/Constituyentes a PARCUR/Colegio de Arquitectos

De Vasco de Quiroga a Cineteca, con ascenso y descenso en todas las estaciones

Línea 2

Bucle B

Xalpa – Santa Marta.

Lomas de la Estancia – Santa Marta

San Miguel Teotongo – Santa Marta

Bucle A

Quetzalcóatl – Constitución de 1917

Torres Buenavista – Constitución de 1917

Xalpa – Constitución de 1917

Línea 1

De Indios Verdes a Cuautepec, con paradas en todas las estaciones

De Indios Verdes a Tlalpexco, también con ascenso y descenso en todas las estaciones

¿Qué trabajos realizarán durante el cierre?

En la Línea 3 se efectuarán labores de mantenimiento en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres, además de inspecciones a los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos. También se rehabilitarán siete balancines distribuidos a lo largo del recorrido.

Para la Línea 2, el programa contempla la sustitución de rodamientos en cuatro poleas motrices y de retorno, mantenimiento a los sistemas de frenado, inspección de balancines, así como revisiones a los sistemas motrices, de tensión, sincronización, rescate y seguridad. Además, se realizarán trabajos de conservación en estaciones e infraestructura.

En la Línea 1 se dará mantenimiento a cabinas, torres, cuartos eléctricos, sistema de peaje y cables aéreos, además de efectuar pruebas de carga y rehabilitación de balancines en la línea troncal.

Las revisiones contarán con el acompañamiento de las empresas fabricantes Doppelmayr y Leitner, además de organismos europeos especializados que participan en la recertificación anual de seguridad del sistema.

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