Sindicato de electricistas encabeza las movilizaciones en CDMX este 13 de julio

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Marcha del SME. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 13 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la realizará el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este lunes 13 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/6V5wb8DIxV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 13, 2026

En total, están previstas:

3 marchas

4 concentraciones

1 cita agendada

1 rodada ciclista

10 eventos de esparcimiento

12 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas programadas

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

Hora de inicio: 07:30 y 08:00 horas

Recorrido:

Salida 1: Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad (Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez).

Salida 2: Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (Av. Insurgentes Norte 98, colonia Tabacalera).

Destinos: Secretaría de Gobernación. Palacio Nacional.



Demanda:

Reincorporación laboral de trabajadores del SME.

Respeto a derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

Eliminación de adeudos históricos de electricidad.

Tarifa social justa.

Reconocimiento de la electricidad como derecho humano.

Aforo estimado: 1,200 personas.

Posibles afectaciones:

Paseo de la Reforma.

Avenida Insurgentes Norte.

Abraham González.

Bucareli.

Eje Central.

Calles del Centro Histórico.

Zócalo capitalino.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional

Hora: 12:00 horas.

Ruta:

Salida: Explanada del Palacio de Bellas Artes.

Destino: Secretaría General del IPN, en Zacatenco.

Demanda:

Entrega de un citatorio para instalar mesas de trabajo.

Mejores condiciones laborales.

Educación de calidad.

Respeto a la comunidad estudiantil y docente.

Aforo estimado: 200 personas.

Posibles afectaciones:

Avenida Juárez.

Eje Central.

Avenida de los Insurgentes Norte.

Avenida Instituto Politécnico Nacional.

Zona de Zacatenco.

Padres de familia y comunidad estudiantil del CECyT No. 6

Hora: 17:00 horas.

Ruta:

Salida: CECyT No. 6 “Miguel Othón de Mendizábal”, en Azcapotzalco.

Destino: Secretaría General del IPN, Zacatenco.

Demanda:

Solución a los trámites y regularización de estudiantes.

Aforo estimado: 50 personas.

Posibles afectaciones:

Avenida de las Granjas.

Avenida Montevideo.

Avenida Luis Enrique Erro.

Zona de Zacatenco.

Concentraciones previstas

Colectivo Las Tonatzin

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa.

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa. Motivo: Apoyo a una audiencia judicial y exigencia de una revisión inmediata del caso.

Apoyo a una audiencia judicial y exigencia de una revisión inmediata del caso. Aforo: 20 personas.

Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza.

Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza. Demanda: Permiso para vender en la vía pública. Alto a presuntas extorsiones y cobro de piso.

Aforo: 80 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, alcaldía Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, alcaldía Benito Juárez. Motivo: Instalación de mesas de recolección de firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Aforo: 30 personas.

Vecinos de la colonia Ampliación Granada

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Lago Andromaco y Lago Neuchatel, Miguel Hidalgo.

Lago Andromaco y Lago Neuchatel, Miguel Hidalgo. Demanda: Rechazo a la instalación de parquímetros.

Rechazo a la instalación de parquímetros. Aforo: 20 personas.

Cita agendada

Asamblea General de Trabajadores

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1. Temas: Estabilidad laboral. Renivelación. Nuevo tabulador salarial. Universalidad de prestaciones. Contratos irregulares y códigos ilegales.

Aforo: 25 personas.

Rodada ciclista

Fénix Biker’s

Hora: 21:00 horas.

21:00 horas. Salida: Kiosco de Coyoacán.

Kiosco de Coyoacán. Destino: Glorieta de la Lealtad, Bosque de Chapultepec Primera Sección.

Glorieta de la Lealtad, Bosque de Chapultepec Primera Sección. Aforo: 25 participantes.

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