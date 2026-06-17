CNTE arranca movilizaciones y bloqueos cerca del Estadio Ciudad de México

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CNTE inicia movilización al Estadio Ciudad de México Foto: Alberto Rodríguez



Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron las movilizaciones y bloqueos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, previo al partido entre Uzbekistán y Colombia de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Cierran circulación en Calzada Acoxpa y Tlalpan

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que permanece cerrada la circulación en Calzada Acoxpa, en ambos sentidos, entre Calzada de Tlalpan y Canal de Miramontes, debido a la concentración de docentes a la altura de Avenida Acoxpa.

Elementos de la corporación comenzaron la instalación de barricadas y filtros de seguridad sobre Calzada de Tlalpan como parte del operativo implementado para el encuentro mundialista.

La SSC también reportó afectaciones en Calzada de Tlalpan con dirección al sur, a la altura de Anillo de Circunvalación, en la colonia Atlántida.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Calz. Acoxpa en ambas direcciones entre Calz. de Tlalpan y Canal de Miramontes, por manifestantes a la altura de Av. Acoxpa. #AlternativaVial Canal de Miramontes, Taxqueña y Periférico. pic.twitter.com/ybIisXylBm — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 17, 2026

Despliegan operativo previo al partido Uzbekistán vs Colombia

Como parte del dispositivo de seguridad, autoridades capitalinas informaron que en el perímetro de la denominada “Última Milla” se habilitarán:

18 accesos peatonales

12 accesos semipeatonales

30 accesos vehiculares

El operativo busca garantizar el acceso de aficionados al estadio y mantener el orden durante el desarrollo del encuentro correspondiente al Mundial 2026.

Profesoras de la Sección IX preparan el uniforme para la manifestación a inmediaciones del Estadio Ciudad de México



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/jV4ygdlfY7 — Uno TV (@UnoNoticias) June 17, 2026

Aseguran objetos durante revisión a vehículos

En Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte, personal de la SSC realizó la revisión de dos vehículos vinculados a manifestantes.

De acuerdo con el reporte oficial, en la cajuela de una de las unidades fueron localizados:

Dos mazos

Una barreta metálica

Cohetones

Palos de madera

Tubos metálicos

Los objetos fueron asegurados por los elementos de seguridad.

La #SSC Informa:



En la calzada de #Tlalpan, a la altura de la avenida #DivisiónDelNorte, como parte de las acciones preventivas realizadas por personal de la #SSC en apego al protocolo de actuación policial, durante la revisión a dos vehículos de los manifestantes en la zona,… pic.twitter.com/lkIEkWKZHK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

Alternativas viales

La Subsecretaría de Control de Tránsito recomendó a los automovilistas utilizar las siguientes rutas alternas:

Avenida División del Norte

Taxqueña

Viaducto Tlalpan

Canal de Miramontes

Anillo Periférico

San Fernando

Avenida Aztecas

Avenida Insurgentes

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a anticipar sus traslados y mantenerse atenta a los reportes oficiales sobre las condiciones de movilidad en la zona sur de la capital.

Llegan policías antimotines

Durante la movilización también arribó un grupo de policías antimotines para reforzar la vigilancia y realizar labores de contención en la zona.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente ante la movilización magisterial y la llegada de miles de aficionados al partido entre Uzbekistán y Colombia.

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