Fechas y requisitos para el sorteo de admisión a la UACM en segundo semestre del 2026

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La admisión se realiza mediante un sorteo. Foto: Cuartoscuro.

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) publicó la convocatoria de ingreso por sorteo a sus 19 licenciaturas para el segundo semestre de este 2026.

Esta casa de estudios pública no tiene un examen de admisión como el resto de las universidades; el ingreso se realiza mediante un sorteo para que los aspirantes tengan las mismas oportunidades de ingreso, según la propia institución.

La convocatoria del segundo semestre destaca que los aspirantes de la UACM deben registrarse y cargar su documentación en línea desde las 10:00 horas del 15 de junio hasta las 18 horas del 20 de junio.

Requisitos para registrarse en el sorteo de la UACM

Certificado de bachillerato o constancia de conclusión de estudios de nivel medio superior.

Acta de nacimiento legible, sin tachaduras ni enmendaduras.

CURP.

Identificación oficial vigente con fotografía. Si es menor de edad, pasaporte o credencial escolar con fotografía, sellos y firmas oficiales.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses:

¿Cómo participar en el sorteo de la UACM?

El sorteo para el segundo semestre se realizará el próximo martes 23 de junio del 2026. Los resultados se publicarán al día siguiente.

Entra al Sistema de Aspirantes. Ingresa tu CURP. Captura los datos solicitados y carga tu documentación. Genera y guarda la cédula de registro. Consulta los resultados del sorteo el 24 de junio en este enlace.

En un comunicado, la UACM subrayó que no enviarán ningún correo de aceptación a los aspirantes, por lo que cada uno debe buscar sus resultados el día de la publicación.

Para esta ocasión, la universidad ofrece 5 mil 3 lugares para los turnos matutinos y vespertinos de sus cinco planteles. Significa un aumento del 3.37% en la oferta por sorteo, en comparación con el 2025.

Con esta convocatoria, la UACM espera recibir a 5 mil 975 estudiantes de nuevo ingreso para el segundo semestre del 2026; serán aspirantes de la lista de espera del 2025 y del nuevo proceso.

¿Cuáles son las carreras que imparte la UACM?

Arte y Patrimonio Cultural

Ciencia Política y Administración Urbana

Ciencias Ambientales

Ciencias Genómicas

Ciencias Sociales

Comunicación y Cultura

Creación Literaria

Derecho

Filosofía e Historia de las Ideas

Historia y Sociedad Contemporánea

Ingeniería de Software

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones

Ingeniería en Sistemas Energéticos

Modelación Matemática

Nutrición y Salud

Promoción de la Salud

Protección Civil y Gestión de Riesgos

Planteles de la UACM

Casa Libertad (Iztapalapa)

Centro Histórico

Cuautepec

Del Valle

San Lorenzo Tezonco

Apoyo a alumnos con discapacidad visual y auditiva

Además, la UACM ofrece acompañamiento a personas con discapacidad visual, a través del Programa Letras Habladas; con ello, apoyan desde el proceso de admisión y durante toda la trayectoria académica.

El programa ofrece materiales accesibles en formatos de audio; texto magnificado y braille; también apoya a estudiantes con discapacidad auditiva que utilizan el lenguaje de señas mexicano.

Sin embargo, para la convocatoria del segundo semestre 2026, este programa de la UACM solo estará disponible para alumnos del turno vespertino de la licenciatura de Comunicación y Cultura, en el plantel de San Lorenzo Tezonco.

Las personas interesadas deben solicitar el acceso al programa a través del correo letras.habladas@uacm.edu.mx.

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