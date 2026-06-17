Metrobús amplía servicio este 17 de junio por el Uzbekistán vs Colombia; consulta rutas y horarios

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Servicio especial del Metrobús. Foto: Cuartoscuro

El Metrobús ampliará su horario de servicio en apoyo de los aficionados que acudan este miércoles al Estadio Ciudad de México para ver el partido del Mundial entre Uzbekistán y Colombia. También contará con una ruta especial para ayudar en los traslados de los asistentes.

Metrobús amplía horario por partido entre Uzbekistán y Colombia

A través de un comunicado, el Metrobús informó que este miércoles 17 de junio se extenderá el servicio hasta la 1 de la mañana del jueves, en las Líneas 1 y 5; esto para facilitar el traslado de los aficionados colombianos, uzbekos y mexicanos que asistan al Estadio Ciudad de México, ya que el partido terminará alrededor de la medianoche.

Estas son las Líneas que tendrán horario especial este miércoles:

Línea 1: El Caminero – Indios Verdes

El Caminero – Indios Verdes Línea 5: Preparatoria 1 – Río de los Remedios

Servicio especial del Metrobús por partido del Mundial

Este miércoles el Metrobús también ofrecerá una ruta especial que acercará a los aficionados al estadio. Esta ruta saldrá desde la estación Cañaverales de la Línea 5 hacia Paseo Acoxpa, con paradas en Miramontes y Gran Terraza Coapa.

Desde Paseo Acoxpa se puede llegar al Estadio CDMX caminando por Calzada de Acoxpa, en un trayecto que tiene una distancia aproximada de 1 kilómetro.

La ruta especial dará servicio el día de hoy a partir de las 14:00 horas y hasta la 1:00 de la mañana del 18 de junio.

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