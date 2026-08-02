Primer concierto de Harry Styles dejó 21 presuntos revendedores detenidos

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Unos 21 presuntos revendedores fueron detenidos el viernes en el Estadio GNP durante el primero de los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México, como parte de su gira Together, Together, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A través de un comunicado, la dependencia capitalina acotó que 21 personas fueron detenidas por su presunta participación en la reventa de boletos, mientras que otro hombre fue detenido por el probable robo de un teléfono celular.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #Reventa l Durante el dispositivo de seguridad realizado por policías de la #SSC durante el primero de los conciertos de “Harry Styles Together, Together”, en el estadio GNP, en la alcaldía Iztacalco, se detuvo a 21 personas por posiblemente propiciar… pic.twitter.com/utzmhMEHCh — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 1, 2026

Como parte de los recorridos de vigilancia en las inmediaciones del recinto, policías de la SSC detectaron a personas que, al parecer, ofrecían boletos a precios superiores a los de taquilla y posiblemente apócrifos. Durante la intervención fueron aseguradas dos entradas.

Entre los detenidos por esta falta cívica se encuentran 11 hombres y 10 mujeres, entre los cuales había una persona con antecedentes por la misma conducta. Todos fueron presentados ante un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

Por otra parte, durante el desfogue de los asistentes, los oficiales detuvieron a un hombre de 21 años señalado por presuntamente sustraer un teléfono celular de entre las pertenencias de un asistente. Tras ser identificado por la víctima y recuperar el dispositivo, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La SSC señaló que el operativo de seguridad permaneció activo hasta la salida total del público, mientras que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron acciones en la alcaldía Iztacalco para agilizar la circulación en las principales vialidades de la zona.

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