Colectivo “Libertad para Mauricio” encabeza las movilizaciones en CDMX este 23 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 23 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 23 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Colectivo “Libertad para Mauricio“.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 23 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/26LK6Ksvc6 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 23, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

6 concentraciones

2 cita agendada

1 rodadas ciclistas

6 eventos de esparcimiento

12 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones y manifestaciones

Iztapalapa | Colectivo “Libertad para Mauricio”

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Juzgados Anexos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo.

Juzgados Anexos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo. Motivo: Exigen la liberación de un activista pro Palestina detenido recientemente y denuncian presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Exigen la liberación de un activista pro Palestina detenido recientemente y denuncian presuntas violaciones a sus derechos humanos. Actividades: 10:00 horas: Audiencia de vinculación a proceso. 12:00 horas: Conferencia de prensa.

Aforo estimado: 50 personas.

Benito Juárez | Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Sede de la organización, colonia Del Valle Centro.

Sede de la organización, colonia Del Valle Centro. Motivo: Asamblea general extraordinaria para informar sobre la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con Aerovías de México.

Asamblea general extraordinaria para informar sobre la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con Aerovías de México. Aforo estimado: 120 personas.

Cuauhtémoc | Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre.

Monumento a la Madre. Motivo: Recolección de firmas. Difusión sobre derechos cannábicos. Talleres de reducción de riesgos y daños. Charlas sobre legislación en materia de cannabis.

Aforo estimado: 30 personas.

Cuauhtémoc | Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C.

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Biblioteca Vasconcelos.

Biblioteca Vasconcelos. Motivo: Recolección de firmas para impulsar una iniciativa de asistencia médica para morir en la Ciudad de México.

Recolección de firmas para impulsar una iniciativa de asistencia médica para morir en la Ciudad de México. Aforo estimado: 40 personas.

Venustiano Carranza | Agrupación Juvenil Anticapitalista

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Casa Marx, colonia Lorenzo Boturini.

Casa Marx, colonia Lorenzo Boturini. Motivo: Proyección del documental Ayotzinapa fue el Estado: la memoria como arma política.

Proyección del documental Ayotzinapa fue el Estado: la memoria como arma política. Observación: No se descarta la asistencia de otras organizaciones sociales.

No se descarta la asistencia de otras organizaciones sociales. Aforo estimado: 35 personas.

Benito Juárez | Movimiento de Regeneración Sindical

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México Coyoacán. Motivo: Instalación de mesas para recolectar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Instalación de mesas para recolectar firmas dentro de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Aforo estimado: 30 personas.

Reunión programada con autoridades

Cuauhtémoc | Movimiento Ruta 24

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución. Motivo: Solicitan solución a diversos temas relacionados con programas sociales en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Solicitan solución a diversos temas relacionados con programas sociales en Iztapalapa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Aforo estimado: 40 personas.

Rodadas ciclistas y recreativas

07:00 horas | Coyoacán Ciclópolis Salida desde avenida Miguel Ángel de Quevedo 287. Ruta por definir.

20:00 horas | Iztapalapa Evobici Aventura Salida desde Ciclistas Evo Bici. Ruta por definir.

20:30 horas | Cuauhtémoc Amazonas Rollers Rodada en patines con salida en calle Doctor Mora, Centro Histórico. Ruta por definir.



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