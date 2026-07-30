Policías auxiliares, colectivos y sindicatos encabezan las movilizaciones en CDMX este 30 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 30 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 30 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán: Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México y Ciudadanos Uniformados, A.C, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y diversos colectivos.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 30 de julio en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/kBat5T5ylb — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 30, 2026

En total, están previstas:

11 concentraciones

1 citas agendadas

1 rodada motociclista

2 rodadas ciclistas

17 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Principales concentraciones programadas

8:30 horas | Zócalo capitalino (Cuauhtémoc)

Organización: Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México y Ciudadanos Uniformados, A.C.

Motivo de la protesta:

Exigen salarios dignos.

Regularización laboral.

Reconocimiento como servidores públicos.

Transparencia en el uso de recursos.

Denuncia de presuntos abusos de autoridad.

Aforo estimado: 150 personas.

Posibles afectaciones:

Plaza de la Constitución.

Calles del Centro Histórico.

9:20 horas | Juzgados Penales de la Ciudad de México (Colonia Doctores)

Organización: Colectiva “Las Tonantzin”.

Motivo:

Exigen justicia para una víctima y que la presunta responsable sea juzgada conforme a la ley.

Aforo estimado: 30 personas.

10:00 horas | Junta de Asistencia Privada (Miguel Hidalgo)

Organización: Amigos del Refugio Franciscano.

Demandas:

Investigación pronta y transparente sobre los hechos ocurridos en el Refugio Franciscano tras un presunto ingreso violento de personas armadas.

Aforo estimado: 200 personas.

12:00 horas | Monumento a la Madre (Cuauhtémoc)

Organización: Plataforma 4:20.

Actividades previstas:

Recolección de firmas.

Difusión sobre derechos cannábicos.

Talleres de reducción de riesgos.

Charlas sobre derechos humanos y legislación relacionada con el cannabis.

Aforo estimado: 30 personas.

13:00 horas | Monumento a la Revolución (Cuauhtémoc)

Organización: Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.

Exigen:

Acciones para localizar a un defensor ambiental desaparecido en Michoacán.

Aforo estimado: 50 personas.

13:30 horas | Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla (Iztapalapa)

Organización: Colectiva “Vida para Todas”.

Motivo:

Apoyo a familiares de una mujer víctima de desaparición forzada y feminicidio.

Solicitan sentencia ejemplar y pena máxima para los presuntos responsables.

Aforo estimado: 20 personas.

Movilizaciones vespertinas

17:00 horas | Sindicato Mexicano de Electricistas (Cuauhtémoc)

Actividad:

Asamblea General Extraordinaria para informar sobre la situación financiera del sindicato.

Aforo estimado: 150 personas.

17:30 horas | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Benito Juárez)

Organización: Asamblea por el Común y Contra la Guerra.

Tema:

Reunión para definir acciones y estrategias contra diversas políticas económicas y sociales.

Aforo estimado: 50 personas.

17:30 horas | Deportivo “Momoxco” (Milpa Alta)

Organización: Comité Ciudadano del Agua de San Pedro Atocpan.

Demandas:

Verificación sobre el abastecimiento de agua.

Investigación de un posible desvío del recurso.

Garantizar el suministro para la comunidad.

Aforo estimado: 40 personas.

Movilizaciones durante el día

Torre del Caballito (Cuauhtémoc)

Organización: Movimiento Antorchista de Xochimilco.

Actividad prevista:

Cadena humana para exigir atención a demandas relacionadas con infraestructura, suministro de agua, apoyos por lluvias y servicios públicos.

Aforo estimado: 50 personas.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez)

Organización: Movimiento de Regeneración Sindical.

Actividad:

Instalación de mesas para recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Aforo estimado: 30 personas.

Cita agendada con autoridades

11:00 horas | Gobierno de la Ciudad de México (Cuauhtémoc)

Organización: Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco.

Temas que plantearán:

Suspensión de proyectos inmobiliarios.

Respeto a los derechos del pueblo originario de Xoco.

Atención al problema de desabasto de agua.

Intervención de autoridades para suspender una obra en Avenida México Coyoacán.

Aforo estimado: 50 personas.

Alcaldías con mayor número de movilizaciones

Cuauhtémoc: concentra la mayoría de las actividades del día, principalmente en el Centro Histórico, Doctores, Tabacalera y alrededores de Reforma.

concentra la mayoría de las actividades del día, principalmente en el Centro Histórico, Doctores, Tabacalera y alrededores de Reforma. Benito Juárez: dos movilizaciones durante la tarde.

dos movilizaciones durante la tarde. Miguel Hidalgo: una concentración.

una concentración. Iztapalapa: una manifestación.

una manifestación. Milpa Alta: una protesta relacionada con el suministro de agua.

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