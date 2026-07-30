Policías auxiliares, colectivos y sindicatos encabezan las movilizaciones en CDMX este 30 de julio
Este jueves 30 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán: Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México y Ciudadanos Uniformados, A.C, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y diversos colectivos.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 11 concentraciones
- 1 citas agendadas
- 1 rodada motociclista
- 2 rodadas ciclistas
- 17 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Principales concentraciones programadas
8:30 horas | Zócalo capitalino (Cuauhtémoc)
Organización: Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México y Ciudadanos Uniformados, A.C.
Motivo de la protesta:
- Exigen salarios dignos.
- Regularización laboral.
- Reconocimiento como servidores públicos.
- Transparencia en el uso de recursos.
- Denuncia de presuntos abusos de autoridad.
Aforo estimado: 150 personas.
Posibles afectaciones:
- Plaza de la Constitución.
- Calles del Centro Histórico.
9:20 horas | Juzgados Penales de la Ciudad de México (Colonia Doctores)
Organización: Colectiva “Las Tonantzin”.
Motivo:
- Exigen justicia para una víctima y que la presunta responsable sea juzgada conforme a la ley.
Aforo estimado: 30 personas.
10:00 horas | Junta de Asistencia Privada (Miguel Hidalgo)
Organización: Amigos del Refugio Franciscano.
Demandas:
- Investigación pronta y transparente sobre los hechos ocurridos en el Refugio Franciscano tras un presunto ingreso violento de personas armadas.
Aforo estimado: 200 personas.
12:00 horas | Monumento a la Madre (Cuauhtémoc)
Organización: Plataforma 4:20.
Actividades previstas:
- Recolección de firmas.
- Difusión sobre derechos cannábicos.
- Talleres de reducción de riesgos.
- Charlas sobre derechos humanos y legislación relacionada con el cannabis.
Aforo estimado: 30 personas.
13:00 horas | Monumento a la Revolución (Cuauhtémoc)
Organización: Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.
Exigen:
- Acciones para localizar a un defensor ambiental desaparecido en Michoacán.
Aforo estimado: 50 personas.
13:30 horas | Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla (Iztapalapa)
Organización: Colectiva “Vida para Todas”.
Motivo:
- Apoyo a familiares de una mujer víctima de desaparición forzada y feminicidio.
- Solicitan sentencia ejemplar y pena máxima para los presuntos responsables.
Aforo estimado: 20 personas.
Movilizaciones vespertinas
17:00 horas | Sindicato Mexicano de Electricistas (Cuauhtémoc)
Actividad:
- Asamblea General Extraordinaria para informar sobre la situación financiera del sindicato.
Aforo estimado: 150 personas.
17:30 horas | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Benito Juárez)
Organización: Asamblea por el Común y Contra la Guerra.
Tema:
- Reunión para definir acciones y estrategias contra diversas políticas económicas y sociales.
Aforo estimado: 50 personas.
17:30 horas | Deportivo “Momoxco” (Milpa Alta)
Organización: Comité Ciudadano del Agua de San Pedro Atocpan.
Demandas:
- Verificación sobre el abastecimiento de agua.
- Investigación de un posible desvío del recurso.
- Garantizar el suministro para la comunidad.
Aforo estimado: 40 personas.
Movilizaciones durante el día
Torre del Caballito (Cuauhtémoc)
Organización: Movimiento Antorchista de Xochimilco.
Actividad prevista:
- Cadena humana para exigir atención a demandas relacionadas con infraestructura, suministro de agua, apoyos por lluvias y servicios públicos.
Aforo estimado: 50 personas.
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez)
Organización: Movimiento de Regeneración Sindical.
Actividad:
- Instalación de mesas para recolección de firmas en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.
Aforo estimado: 30 personas.
Cita agendada con autoridades
11:00 horas | Gobierno de la Ciudad de México (Cuauhtémoc)
Organización: Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco.
Temas que plantearán:
- Suspensión de proyectos inmobiliarios.
- Respeto a los derechos del pueblo originario de Xoco.
- Atención al problema de desabasto de agua.
- Intervención de autoridades para suspender una obra en Avenida México Coyoacán.
Aforo estimado: 50 personas.
Alcaldías con mayor número de movilizaciones
- Cuauhtémoc: concentra la mayoría de las actividades del día, principalmente en el Centro Histórico, Doctores, Tabacalera y alrededores de Reforma.
- Benito Juárez: dos movilizaciones durante la tarde.
- Miguel Hidalgo: una concentración.
- Iztapalapa: una manifestación.
- Milpa Alta: una protesta relacionada con el suministro de agua.
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