Retoma FGJCDMX en un día 100 denuncias por despojo; víctimas exigen justicia

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El intento de invasión de una casa en la colonia Del Valle desenmascaró la crisis de despojos que se vive en la Ciudad de México. Tan sólo hoy, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) retomó 15 expedientes en esa zona de la alcaldía Benito Juárez.

Representantes de la zona exigieron la detención de la mujer que fue grabada en flagrancia.

“Que detengan a la persona porque si no esto va a escalar, si ya se les hizo la chamba, toda la chamba, ya sabemos quién es, cómo se llama, todo, y si no se llega a una conclusión satisfactoria vamos a volver a salir a la calle y en esta ocasión vamos a salir a Insurgentes y Eje 6”

Alicia Camps / representante de colonia Del Valle

Mientras autoridades del Gobierno capitalino recibían a las víctimas de la colonia Del Valle, llegaron otras 85 de diversos puntos de la capital, como República de Cuba 42, en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Me lo voy a reservar porque ya tengo amenazas de muerte, me tienen fotografiado ¿y qué hace la fiscalía?, nada, ¿quieren que te maten”

Víctima de despojo

También de Corralejo 5, en la colonia San Bartolo Atepehuacan, alcaldía Gustavo A. Madero.

“Sacaron a una de mis hermanas, mis sobrinos también, nomás quedo yo, y mi hijo. Entonces ahora me despojaron el pasillo que ya se me adjudicó”

Raquel García Robles / víctima de despojo

De Real del Monte 112, colonia Guadalupe insurgentes, Gustavo A. Madero.

“La casa se encontraba en remodelación y un vecino me llama por teléfono, soy de Guadalajara y vivo en Guadalajara, y un vecino me llama por teléfono y me dice ‘su casa fue invadida, venga por favor porque ya me presenté con los invasores, llevaba a un trabajador y me lo golpearon’”

Telésforo Peredo / víctima de despojo

Y hasta la casa del exembajador de México en Honduras, Francisco Correa Villalobos, en Arteaga y Salazar 451, en la colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa.

“- ¿Desde cuándo está invadida su casa?

– Desde 2024, dos años estuve con la fiscalía ida y regreso, ida y regreso y después al final me dijeron: no podemos hacer nada”

Safi de Correa / víctima de despojo

Los afectados dieron un mes a las autoridades para dar resultados, o amenazan con escalar las manifestaciones.

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