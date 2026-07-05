Colectivos protestan por desaparecidos cerca del Ángel antes del México-Inglaterra

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Colectivos marchan por desaparecidos cerca del Ángel. Foto: Cuartoscuro

Familiares de personas desaparecidas y colectivos realizaron una protesta este domingo en inmediaciones del Ángel de la Independencia, mientras se desarrollaba el operativo de seguridad por el partido México-Inglaterra.

La movilización continúa sobre paseo de la Reforma.



Algunos aficionados toman fotos o videos, pero persiste respeto a la movilización.



📹 @juaninstantaneo pic.twitter.com/w11QkSb1Dv — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 5, 2026

La movilización avanzó sobre Paseo de la Reforma y fue monitoreada por autoridades para evitar afectaciones en la zona donde se concentraron miles de aficionados.

Protesta por desaparecidos avanza sobre Reforma

La movilización, denominada “Megareta mundialista”, fue convocada por el colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos con el objetivo de denunciar la crisis de desapariciones en México y cuestionar los recursos destinados a la organización de la Copa Mundial de Futbol.

De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, el contingente avanzó por las laterales de Paseo de la Reforma y la calle Florencia con dirección a la Glorieta del Ahuehuete, ubicada en el cruce con Niza.

Las autoridades señalaron que el recorrido no afectó el operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para controlar la llegada de aficionados y las actividades relacionadas con el encuentro entre México e Inglaterra.

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Aficionados y policías comparten su pronóstico para el partido de entre #México e #Inglaterra. 👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️🥳



La #SSC mantiene acciones de seguridad y proximidad para acompañar a todas y todos. 🚔✨#DisfrutaSeguro… pic.twitter.com/ir5DNHfgej — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

Autoridades encapsulan la manifestación

Inicialmente se esperaba la participación de alrededor de 60 personas, aunque no se descartaba que otros colectivos y organizaciones sociales se sumaran durante el trayecto.

La protesta representó una de las movilizaciones que más se acercó a la denominada “Zona Cero” del operativo mundialista sobre Reforma, donde desde las primeras horas del día comenzaron a reunirse seguidores de la Selección Mexicana para ocupar lugares frente a las pantallas instaladas cerca del Ángel de la Independencia.

Autoridades capitalinas informaron que la manifestación permaneció encapsulada y bajo monitoreo para evitar cruces con las zonas de concentración de aficionados.

Operativo por el México-Inglaterra continúa en Reforma

El dispositivo de seguridad desplegado para el partido México-Inglaterra contempla filtros de acceso, división de la zona por cuadrantes y vigilancia terrestre y aérea sobre Paseo de la Reforma.

Las autoridades prevén una asistencia de hasta 25 mil personas en los alrededores del Ángel de la Independencia, por lo que mantienen el operativo para garantizar la convivencia entre asistentes y manifestantes.

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