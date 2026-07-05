Colectivos protestan por desaparecidos cerca del Ángel antes del México-Inglaterra
Familiares de personas desaparecidas y colectivos realizaron una protesta este domingo en inmediaciones del Ángel de la Independencia, mientras se desarrollaba el operativo de seguridad por el partido México-Inglaterra.
La movilización avanzó sobre Paseo de la Reforma y fue monitoreada por autoridades para evitar afectaciones en la zona donde se concentraron miles de aficionados.
Protesta por desaparecidos avanza sobre Reforma
La movilización, denominada “Megareta mundialista”, fue convocada por el colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos con el objetivo de denunciar la crisis de desapariciones en México y cuestionar los recursos destinados a la organización de la Copa Mundial de Futbol.
De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, el contingente avanzó por las laterales de Paseo de la Reforma y la calle Florencia con dirección a la Glorieta del Ahuehuete, ubicada en el cruce con Niza.
Las autoridades señalaron que el recorrido no afectó el operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para controlar la llegada de aficionados y las actividades relacionadas con el encuentro entre México e Inglaterra.
Autoridades encapsulan la manifestación
La protesta representó una de las movilizaciones que más se acercó a la denominada “Zona Cero” del operativo mundialista sobre Reforma, donde desde las primeras horas del día comenzaron a reunirse seguidores de la Selección Mexicana para ocupar lugares frente a las pantallas instaladas cerca del Ángel de la Independencia.
Autoridades capitalinas informaron que la manifestación permaneció encapsulada y bajo monitoreo para evitar cruces con las zonas de concentración de aficionados.
Operativo por el México-Inglaterra continúa en Reforma
El dispositivo de seguridad desplegado para el partido México-Inglaterra contempla filtros de acceso, división de la zona por cuadrantes y vigilancia terrestre y aérea sobre Paseo de la Reforma.
Las autoridades prevén una asistencia de hasta 25 mil personas en los alrededores del Ángel de la Independencia, por lo que mantienen el operativo para garantizar la convivencia entre asistentes y manifestantes.
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