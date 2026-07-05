Cierres y alternativas viales en Reforma, Insurgentes y el Zócalo por actividades del Mundial, tómalo en cuenta
La Ciudad de México (CDMX) implementará un operativo especial de movilidad por el partido entre México e Inglaterra del Mundial 2026. Las autoridades prevén cierres y restricciones en algunas de las principales vialidades de la capital debido a la instalación de pantallas, zonas de concentración de aficionados y dispositivos de seguridad.
Si tienes previsto circular este domingo por la CDMX, será recomendable salir con anticipación o modificar tu ruta. El operativo contempla afectaciones en distintos puntos del Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo, donde se espera la mayor concentración de personas para seguir el encuentro entre México e Inglaterra.
De acuerdo con la información difundida por el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las restricciones a la circulación se aplicarán conforme avance la jornada y dependerán de la afluencia de asistentes en los distintos puntos de reunión mundialistas.
¿Qué avenidas tendrán cierres por el Mundial en la CDMX?
Las principales vialidades donde se prevén cierres parciales o afectaciones al tránsito son:
- Paseo de la Reforma, especialmente en el corredor donde se ubican las pantallas para seguir el partido
- Avenida Insurgentes
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Zona del Ángel de la Independencia
- Área del Monumento a la Revolución
- Calles de acceso al Zócalo capitalino
- Calzada de Tlalpan
El mapa de movilidad difundido por las autoridades también identifica como puntos de concentración el Ángel de la Independencia, el Zócalo, el Monumento a la Revolución y distintos tramos de Paseo de la Reforma, donde habrá monitoreo permanente mediante videovigilancia y presencia de personal de tránsito.
Además, conforme aumente la llegada de aficionados podrían implementarse cierres adicionales en las inmediaciones de estos sitios para facilitar el desplazamiento peatonal y las labores de seguridad.
Alternativas viales para evitar las zonas con mayor congestionamiento
Para quienes necesiten atravesar la ciudad durante el operativo, las autoridades recomiendan utilizar vialidades alternas que rodean la zona centro y el corredor de Reforma.
Entre las principales rutas sugeridas se encuentran:
- Circuito Interior
- Calzada Legaria
- Boulevard Adolfo López Mateos (Anillo Periférico)
- Viaducto Miguel Alemán
- Avenida Chapultepec
- Eje 1 Norte
- Eje 2 Norte
- Eje 4 Sur
- Avenida H. Congreso de la Unión
- Canal de Miramontes
- Av. División del Norte
- Eje 3 Oriente
Estas vías permitirán evitar los puntos donde se espera mayor concentración de personas y facilitarán los desplazamientos entre el norte, sur, oriente y poniente de la ciudad.
Las autoridades también recomendaron mantenerse atentos a los reportes en tiempo real sobre movilidad, ya que las restricciones podrían modificarse dependiendo de la afluencia registrada antes, durante y después del partido entre México e Inglaterra.
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