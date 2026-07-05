México vs Inglaterra: así opera el dispositivo Última Milla en el Estadio Ciudad de México

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SSC mantiene cortes y accesos controlados en Tlalpan. Foto: SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) activó este domingo el dispositivo Última Milla en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente al Mundial 2026.

El operativo contempla cortes a la circulación, accesos controlados y presencia de personal de Tránsito para agilizar la movilidad y garantizar la seguridad de los asistentes.

#SeguridadMundial | Como parte del operativo #ÚltimaMilla por el partido entre las Selecciones Nacionales de México (@miseleccionmx) e Inglaterra (@England), personal de #Tránsito de la #SSC realiza cortes y desvíos a la circulación en distintos tramos de la #CalzadaDeTlalpan… pic.twitter.com/xdfkVLviOV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

Desde horas antes del encuentro, comenzaron las restricciones vehiculares en la alcaldía Tlalpan, donde miles de aficionados se dirigen al inmueble para presenciar uno de los partidos con mayor expectativa del torneo.

Como parte del operativo, oficiales de Tránsito mantienen vigilancia permanente en los principales accesos al estadio y regulan el ingreso de vehículos en la zona para facilitar el desplazamiento de peatones.

¿Qué calles y avenidas tienen cortes por el operativo Última Milla?

La SSC informó que el principal cierre se aplica sobre la Calzada de Tlalpan, a partir de Viaducto Tlalpan, donde se restringe la circulación como parte del dispositivo de seguridad.

También se mantiene un corte preventivo sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de Tlalmanalco, uno de los puntos de acceso hacia el estadio.

En estas zonas, el paso vehicular permanecerá controlado mientras se desarrolla el ingreso de aficionados al inmueble y durante las horas de mayor afluencia.

Personal de Tránsito permanece en los cruces estratégicos para orientar a los automovilistas y realizar desvíos conforme avanza el operativo.

Efectivos de #Tránsito de la #SSC implementan cierres y desvíos a la circulación dentro del dispositivo #ÚltimaMilla, en Calzada de Tlalpan, Circuito Estadio Azteca y calles aledañas al Estadio de Ciudad México por el partido entre #México e #Inglaterra. #AlternativaVial Av. de… pic.twitter.com/np4ljuaxt9 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 5, 2026

Alternativas viales para llegar o evitar la zona del estadio

Ante las restricciones implementadas alrededor del Estadio Ciudad de México, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Las principales opciones para circular son:

Canal de Miramontes

Avenida División del Norte

Eje 3 Oriente

La SSC pidió a los automovilistas anticipar sus traslados, atender las indicaciones del personal de Tránsito y considerar tiempos adicionales de recorrido, ya que las afectaciones viales podrían extenderse antes y después del encuentro entre México e Inglaterra.

08:35 #PrecauciónVial | Encontrará corte preventivo en Calz. de Tlalpan a la altura de Tlalmanalco, dentro del dispositivo #ÚltimaMilla por el partido entre #México e #Inglaterra. #AlternativaVial Canal de Miramontes, Av. División del Norte y Eje 3 Oriente. pic.twitter.com/v8HrTvz4uq — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 5, 2026

El dispositivo Última Milla permanecerá activo durante toda la jornada para facilitar el ingreso y salida de los asistentes, además de reforzar la seguridad en los alrededores del estadio.

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