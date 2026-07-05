CDMX blinda el Estadio Ciudad de México previo al duelo entre México e Inglaterra

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México vs Inglaterra: implementan dispositivo de seguridad. Foto: SSC CDMX



Desde las primeras horas de este domingo 5 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso en marcha un operativo especial en el Estadio Ciudad de México y sus alrededores con motivo del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El dispositivo contempla labores de vigilancia, prevención y apoyo para los miles de aficionados que acudirán al encuentro.

#SeguridadMundial | En el Estadio Ciudad de México, previo al encuentro entre las Selecciones Nacionales de México 🇲🇽 e Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, personal de la #PolicíaAuxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza las formaciones para el despliegue del operativo de seguridad,… pic.twitter.com/LdvShCYKwj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

Elementos de la Policía Auxiliar comenzaron las labores desde la madrugada con la formación de agrupamientos encargados de resguardar el inmueble, controlar los accesos y reforzar la seguridad en las inmediaciones del estadio, donde se espera una importante afluencia de aficionados nacionales y extranjeros.

El operativo forma parte de las acciones implementadas por la SSC de la Ciudad de México (CDMX) para mantener el orden durante uno de los partidos con mayor convocatoria del torneo, además de agilizar la movilidad y brindar atención a quienes asistan al evento deportivo.

¿En qué consiste el operativo de seguridad para el México vs Inglaterra?

La SSC informó que el dispositivo contempla acciones de prevención, vigilancia y apoyo antes, durante y al término del encuentro.

Desde temprana hora, efectivos de la Policía Auxiliar fueron desplegados en distintos puntos del Estadio Ciudad de México, donde realizarán labores para:

Vigilar los accesos al inmueble

Orientar a los asistentes nacionales y extranjeros

Mantener el orden en las zonas de ingreso y salida

Prevenir incidentes durante el desarrollo del partido

Reforzar la seguridad en las inmediaciones del estadio

Las autoridades señalaron que el operativo permanecerá activo durante toda la jornada para atender cualquier eventualidad derivada de la concentración masiva de personas.

También habrá vigilancia en las zonas de reunión de aficionados

Además del resguardo en el Estadio Ciudad de México, la capital mantiene dispositivos de seguridad y movilidad en distintos puntos donde se prevé la concentración de aficionados para seguir el encuentro entre México e Inglaterra.

Entre ellos destacan el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, el Zócalo capitalino y diversos tramos de Paseo de la Reforma, donde autoridades capitalinas también realizan labores de monitoreo, vigilancia y control del tránsito.

La SSC exhortó a los asistentes a seguir las indicaciones del personal de seguridad, llegar con anticipación al estadio y utilizar los accesos autorizados para facilitar el ingreso y evitar contratiempos.

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