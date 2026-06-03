Protestas en CDMX para este 3 de junio; CNTE e IPN encabezarán las manifestaciones

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Habrá concentraciones en distintas zonas. Foto: Cuartoscuro.

Se registrarán 29 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 3 de junio, entre las que destacan manifestaciones del CNTE, INAH e IPN.

Específicamente, habrá 13 concentraciones; dos citas agendadas; tres rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 3 de junio, destacan las protestas de agremiados del CNTE; trabajadores del INAH y personal docente y estudiantil del IPN en CDMX.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 3 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/vFpvjnBiDM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 3, 2026

Protestas en CDMX este miércoles 3 de junio

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 09:30

Lugar: Secretaría de Gobernación

Motivo: Exigen derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa 2019, así como mejoras salariales y laborales

Actividades:

10:00 Continuación de mesas de trabajo con autoridades federales

Observaciones: Podrían acudir a instalaciones de la SEP, oficinas del ISSSTE Buenavista y realizar bloqueos en Paseo de la Reforma

Aforo: 7,000

Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia

Hora: 11:00

Lugar: Museo Nacional de Antropología, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Exigen cumplimiento de resolutivos laborales y respeto a derechos sindicales

Aforo: 80

Comunidad Politécnica

Hora: 12:00

Lugar: Instalaciones de Canal Once, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Esperan respuesta de la SEP a su pliego petitorio relacionado con presupuesto, autoridades y reformas administrativas del IPN

Aforo: 300

Otras concentraciones

Colectivo “Una Luz en el Camino” Ciudad de México

Hora: 07:00

Lugar: Estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Metro, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Iniciarán jornada de búsqueda de un médico del IMSS desaparecido desde junio de 2020

Aforo: 40

Fundación “ASOCIVE”, A.C.

Hora: 09:00

Lugar: Arcos de Belén y Balderas, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen devolución de mobiliario retirado de estaciones del Metro y autorización para espacios de venta

Aforo: 60

Universidad Pedagógica Nacional

Hora: 12:30

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, alcaldía Tlalpan

Motivo: Conversatorio con madres buscadoras rumbo a la Jornada de Protesta por los Desaparecidos

Aforo: 40

Colectivo “Nuestra América”

Hora: 14:00

Lugar: Hemiciclo a Juárez

Motivo: Acción solidaria contra el bloqueo económico a Cuba y en rechazo a una posible intervención militar estadounidense

Aforo: 60

Vecinos de las colonias Ex Hacienda de San Juan de Dios y AMSA

Hora: 14:00

Lugar: Prolongación Canal de Miramontes y Puente, alcaldía Tlalpan

Motivo: Protestan por la colocación de un tope vehicular en la zona

Aforo: 50

Federación de Jóvenes Comunistas México

Hora: 15:00

Lugar: Embajada de Estados Unidos, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Mitin de solidaridad con Cuba

Aforo: 50

Colectivo “Justicia para Velvet”

Hora: 16:00

Lugar: Cámara de Diputados, alcaldía Venustiano Carranza

Motivo: Respaldo a iniciativa de reforma que endurece sanciones por accidentes viales mortales causados por conductores bajo efectos de alcohol o drogas

Aforo: 50

Asamblea de Docentes de Semiescolar

Hora: 11:30

Lugar: Secretaría de Gobierno

Motivo: Exigen basificación, mejoras laborales y denuncian presunto acoso laboral

Aforo: 30

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: Durante el día

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa

Motivo: Darán seguimiento a audiencia por caso de feminicidio y denunciarán presuntas irregularidades judiciales

Aforo: 20

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Hora: Durante el día

Lugar: Centro Citibanamex, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Protesta contra la participación de empresas israelíes en la Expo Seguridad México 2026

Aforo: 40

Citas programadas para hoy

Asamblea de Docentes de Semiescolar

Hora: 12:00

Lugar: Secretaría de Gobierno

Motivo: Solicitan regularización de un predio en beneficio de integrantes de su organización

Aforo: 20

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

Hora: 17:00

Lugar: Antigua sede de la Embajada de Estados Unidos, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Acto político-cultural en el marco de la jornada “100 acciones por Fidel”

Aforo: 50

Rodadas ciclistas para hoy

Diversos Colectivos Ciclistas

Hora: 20:00

Lugar: Estación Revolución del Metrobús

Destino: Estación Álvaro Obregón del Metrobús

Motivo: Rodada por el Día Mundial de la Bicicleta y en favor de infraestructura ciclista segura

Aforo: 50

Ajolobikers

Hora: 20:30

Lugar: Fuente de la Sirena, alcaldía Xochimilco

Destino: Arco Histórico de Tlaltenco, alcaldía Tláhuac

Aforo: 20

Unión Mexicana de Ciclistas

Hora: 21:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Por definir

Motivo: Rodada conmemorativa por el Día Mundial de la Bicicleta

Aforo: 30

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico durante las protestas en CDMX este 3 de junio.

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