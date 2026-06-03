Protestas en CDMX para este 3 de junio; CNTE e IPN encabezarán las manifestaciones
Se registrarán 29 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 3 de junio, entre las que destacan manifestaciones del CNTE, INAH e IPN.
Específicamente, habrá 13 concentraciones; dos citas agendadas; tres rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 3 de junio, destacan las protestas de agremiados del CNTE; trabajadores del INAH y personal docente y estudiantil del IPN en CDMX.
Protestas en CDMX este miércoles 3 de junio
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
- Hora: 09:30
- Lugar: Secretaría de Gobernación
- Motivo: Exigen derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa 2019, así como mejoras salariales y laborales
- Actividades:
- 10:00 Continuación de mesas de trabajo con autoridades federales
- Observaciones: Podrían acudir a instalaciones de la SEP, oficinas del ISSSTE Buenavista y realizar bloqueos en Paseo de la Reforma
- Aforo: 7,000
Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Hora: 11:00
- Lugar: Museo Nacional de Antropología, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Exigen cumplimiento de resolutivos laborales y respeto a derechos sindicales
- Aforo: 80
Comunidad Politécnica
- Hora: 12:00
- Lugar: Instalaciones de Canal Once, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Esperan respuesta de la SEP a su pliego petitorio relacionado con presupuesto, autoridades y reformas administrativas del IPN
- Aforo: 300
Otras concentraciones
Colectivo “Una Luz en el Camino” Ciudad de México
- Hora: 07:00
- Lugar: Estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Metro, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Iniciarán jornada de búsqueda de un médico del IMSS desaparecido desde junio de 2020
- Aforo: 40
Fundación “ASOCIVE”, A.C.
- Hora: 09:00
- Lugar: Arcos de Belén y Balderas, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen devolución de mobiliario retirado de estaciones del Metro y autorización para espacios de venta
- Aforo: 60
Universidad Pedagógica Nacional
- Hora: 12:30
- Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Conversatorio con madres buscadoras rumbo a la Jornada de Protesta por los Desaparecidos
- Aforo: 40
Colectivo “Nuestra América”
- Hora: 14:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez
- Motivo: Acción solidaria contra el bloqueo económico a Cuba y en rechazo a una posible intervención militar estadounidense
- Aforo: 60
Vecinos de las colonias Ex Hacienda de San Juan de Dios y AMSA
- Hora: 14:00
- Lugar: Prolongación Canal de Miramontes y Puente, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Protestan por la colocación de un tope vehicular en la zona
- Aforo: 50
Federación de Jóvenes Comunistas México
- Hora: 15:00
- Lugar: Embajada de Estados Unidos, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Mitin de solidaridad con Cuba
- Aforo: 50
Colectivo “Justicia para Velvet”
- Hora: 16:00
- Lugar: Cámara de Diputados, alcaldía Venustiano Carranza
- Motivo: Respaldo a iniciativa de reforma que endurece sanciones por accidentes viales mortales causados por conductores bajo efectos de alcohol o drogas
- Aforo: 50
Asamblea de Docentes de Semiescolar
- Hora: 11:30
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Motivo: Exigen basificación, mejoras laborales y denuncian presunto acoso laboral
- Aforo: 30
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Hora: Durante el día
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa
- Motivo: Darán seguimiento a audiencia por caso de feminicidio y denunciarán presuntas irregularidades judiciales
- Aforo: 20
Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”
- Hora: Durante el día
- Lugar: Centro Citibanamex, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Protesta contra la participación de empresas israelíes en la Expo Seguridad México 2026
- Aforo: 40
Citas programadas para hoy
Asamblea de Docentes de Semiescolar
- Hora: 12:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno
- Motivo: Solicitan regularización de un predio en beneficio de integrantes de su organización
- Aforo: 20
Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba
- Hora: 17:00
- Lugar: Antigua sede de la Embajada de Estados Unidos, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Acto político-cultural en el marco de la jornada “100 acciones por Fidel”
- Aforo: 50
Rodadas ciclistas para hoy
Diversos Colectivos Ciclistas
- Hora: 20:00
- Lugar: Estación Revolución del Metrobús
- Destino: Estación Álvaro Obregón del Metrobús
- Motivo: Rodada por el Día Mundial de la Bicicleta y en favor de infraestructura ciclista segura
- Aforo: 50
Ajolobikers
- Hora: 20:30
- Lugar: Fuente de la Sirena, alcaldía Xochimilco
- Destino: Arco Histórico de Tlaltenco, alcaldía Tláhuac
- Aforo: 20
Unión Mexicana de Ciclistas
- Hora: 21:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Por definir
- Motivo: Rodada conmemorativa por el Día Mundial de la Bicicleta
- Aforo: 30
Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico durante las protestas en CDMX este 3 de junio.
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