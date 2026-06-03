Protestas en CDMX para este 3 de junio; CNTE e IPN encabezarán las manifestaciones

| 07:03 | Bryan Rivera González | Uno TV
Protestas en CDMX para este 3 de junio; CNTE e IPN encabezarán las manifestaciones
Habrá concentraciones en distintas zonas. Foto: Cuartoscuro.

Se registrarán 29 protestas y actividades en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX) para este miércoles 3 de junio, entre las que destacan manifestaciones del CNTE, INAH e IPN.

Específicamente, habrá 13 concentraciones; dos citas agendadas; tres rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 3 de junio, destacan las protestas de agremiados del CNTE; trabajadores del INAH y personal docente y estudiantil del IPN en CDMX.

Protestas en CDMX este miércoles 3 de junio

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

  • Hora: 09:30
  • Lugar: Secretaría de Gobernación
  • Motivo: Exigen derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa 2019, así como mejoras salariales y laborales
  • Actividades:
  • 10:00 Continuación de mesas de trabajo con autoridades federales
  • Observaciones: Podrían acudir a instalaciones de la SEP, oficinas del ISSSTE Buenavista y realizar bloqueos en Paseo de la Reforma
  • Aforo: 7,000

Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia

  • Hora: 11:00
  • Lugar: Museo Nacional de Antropología, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Motivo: Exigen cumplimiento de resolutivos laborales y respeto a derechos sindicales
  • Aforo: 80

Comunidad Politécnica

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Instalaciones de Canal Once, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Motivo: Esperan respuesta de la SEP a su pliego petitorio relacionado con presupuesto, autoridades y reformas administrativas del IPN
  • Aforo: 300

Otras concentraciones

Colectivo “Una Luz en el Camino” Ciudad de México

  • Hora: 07:00
  • Lugar: Estación Chabacano de las líneas 2, 8 y 9 del Metro, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Iniciarán jornada de búsqueda de un médico del IMSS desaparecido desde junio de 2020
  • Aforo: 40

Fundación “ASOCIVE”, A.C.

  • Hora: 09:00
  • Lugar: Arcos de Belén y Balderas, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Exigen devolución de mobiliario retirado de estaciones del Metro y autorización para espacios de venta
  • Aforo: 60

Universidad Pedagógica Nacional

  • Hora: 12:30
  • Lugar: Universidad Pedagógica Nacional, alcaldía Tlalpan
  • Motivo: Conversatorio con madres buscadoras rumbo a la Jornada de Protesta por los Desaparecidos
  • Aforo: 40

Colectivo “Nuestra América”

  • Hora: 14:00
  • Lugar: Hemiciclo a Juárez
  • Motivo: Acción solidaria contra el bloqueo económico a Cuba y en rechazo a una posible intervención militar estadounidense
  • Aforo: 60

Vecinos de las colonias Ex Hacienda de San Juan de Dios y AMSA

  • Hora: 14:00
  • Lugar: Prolongación Canal de Miramontes y Puente, alcaldía Tlalpan
  • Motivo: Protestan por la colocación de un tope vehicular en la zona
  • Aforo: 50

Federación de Jóvenes Comunistas México

  • Hora: 15:00
  • Lugar: Embajada de Estados Unidos, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Motivo: Mitin de solidaridad con Cuba
  • Aforo: 50

Colectivo “Justicia para Velvet”

  • Hora: 16:00
  • Lugar: Cámara de Diputados, alcaldía Venustiano Carranza
  • Motivo: Respaldo a iniciativa de reforma que endurece sanciones por accidentes viales mortales causados por conductores bajo efectos de alcohol o drogas
  • Aforo: 50

Asamblea de Docentes de Semiescolar

  • Hora: 11:30
  • Lugar: Secretaría de Gobierno
  • Motivo: Exigen basificación, mejoras laborales y denuncian presunto acoso laboral
  • Aforo: 30

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, alcaldía Iztapalapa
  • Motivo: Darán seguimiento a audiencia por caso de feminicidio y denunciarán presuntas irregularidades judiciales
  • Aforo: 20

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

  • Hora: Durante el día
  • Lugar: Centro Citibanamex, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Motivo: Protesta contra la participación de empresas israelíes en la Expo Seguridad México 2026
  • Aforo: 40

Citas programadas para hoy

Asamblea de Docentes de Semiescolar

  • Hora: 12:00
  • Lugar: Secretaría de Gobierno
  • Motivo: Solicitan regularización de un predio en beneficio de integrantes de su organización
  • Aforo: 20

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba

  • Hora: 17:00
  • Lugar: Antigua sede de la Embajada de Estados Unidos, alcaldía Cuauhtémoc
  • Motivo: Acto político-cultural en el marco de la jornada “100 acciones por Fidel”
  • Aforo: 50

Rodadas ciclistas para hoy

Diversos Colectivos Ciclistas

  • Hora: 20:00
  • Lugar: Estación Revolución del Metrobús
  • Destino: Estación Álvaro Obregón del Metrobús
  • Motivo: Rodada por el Día Mundial de la Bicicleta y en favor de infraestructura ciclista segura
  • Aforo: 50

Ajolobikers

  • Hora: 20:30
  • Lugar: Fuente de la Sirena, alcaldía Xochimilco
  • Destino: Arco Histórico de Tlaltenco, alcaldía Tláhuac
  • Aforo: 20

Unión Mexicana de Ciclistas

  • Hora: 21:00
  • Lugar: Ángel de la Independencia
  • Destino: Por definir
  • Motivo: Rodada conmemorativa por el Día Mundial de la Bicicleta
  • Aforo: 30

Toma rutas alternas y anticipa tus traslados para evitar tráfico durante las protestas en CDMX este 3 de junio.

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