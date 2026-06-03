Obras contra reloj en el Aeropuerto de la CDMX a 9 días del Mundial

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A nueve días de que inicie el Mundial, las obras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) continúan tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2. Los trabajos incluyen remodelaciones en interiores y exteriores, con el objetivo de recibir a los visitantes que llegarán durante el evento deportivo.

Las labores todavía generan afectaciones para pasajeros y comercios. En distintas áreas se observan estructuras en proceso de instalación, trabajos en techos y adecuaciones que han complicado la movilidad dentro del aeropuerto, especialmente en la Terminal 1.

Obras en el AICM continúan previo al Mundial

Entre los trabajos que siguen en marcha destacan la colocación de estructuras en techos, muros verdes artificiales, aplanado de paredes y cinta antiderrapante en zonas de paso.

Las afectaciones son más visibles entre las puertas 8 y 10 de la Terminal 1, donde algunas escaleras permanecen fuera de servicio y continúan los trabajos para reforzar estructuras que sostendrán paneles decorativos en la fachada.

De acuerdo con Ricardo Rivera, reportero de UnoTV, todavía hay una importante carga de trabajo pendiente en esa zona para concluir la instalación de los elementos previstos.

Negocios reportan afectaciones por las remodelaciones

Las obras también han impactado a restaurantes y comercios ubicados dentro del aeropuerto.

Nancy, trabajadora de un restaurante, señaló que el cierre temporal de escaleras y los cambios en la circulación de pasajeros han provocado molestias entre los usuarios y una disminución en la afluencia de clientes.

Mientras tanto, en la zona de comida rápida ya casi está listo un espacio especial para que los pasajeros puedan seguir los partidos del Mundial. El área contará con una pantalla gigante, gradas, mesas de futbol y otras amenidades de acceso gratuito.

Terminal 2 muestra avances y áreas renovadas

En la Terminal 2, los principales pendientes se concentran en el exterior. Los trabajos avanzan en la glorieta principal y en la zona de astas donde ondearán las banderas de los países participantes.

También se instaló una estatua de Benito Juárez que aún requiere trabajos de pulido, además de labores de jardinería en distintas áreas.

UnoTV pudo ingresar a las salas de espera de la Terminal 2, donde ya se observan nuevos acabados, bancas, pantallas, señalización, equipos de seguridad y cabinas de lactancia.

Algunos pasajeros reconocieron las mejoras en accesibilidad y rapidez de los procesos. Sin embargo, también señalaron que todavía existen pendientes en los baños, donde algunos lavabos presentan daños y varios espejos continúan rotos.

A pocos días del inicio del Mundial, los trabajos en el AICM avanzan para concluir las adecuaciones previstas y mejorar la experiencia de los viajeros.

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