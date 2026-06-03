Caída de árbol afecta servicio de Tren Ligero; suspenden tramo a Xochimilco

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RTP brinda apoyo a usuarios afectados. FOTO: @STECDMX

Una caída de árbol provocó afectaciones en el servicio del Tren Ligero de la Ciudad de México, dejando sin operación el tramo entre Huipulco y Xomali. La interrupción ocurrió durante la noche, lo que generó complicaciones para miles de usuarios que buscan alternativas para llegar a sus destinos.

De acuerdo con la información difundida, el servicio únicamente opera de Tasqueña a Estadio Azteca, mientras que las personas que requieren trasladarse hacia el sur de la ruta deben buscar opciones de transporte alterno ante la suspensión parcial.

#MovilidadCDMX



TREN LIGERO



Por rama sobre catenaria en interestación Huipulco -Xomali, servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca.



Personal de linea elevada continúa trabajando en el retiro de la rama. pic.twitter.com/A7jWjijTgc — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 3, 2026

Tren Ligero opera con servicio parcial por caída de árbol

La RTP ofrece apoyo al Tren Ligero en el tramo de Xochimilco a Estadio Azteca y viceversa, para ayudar a los usuarios afectados.

La recomendación es tomar previsiones y considerar más tiempo de traslado mientras se normaliza el servicio.

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