Caída de árbol afecta servicio de Tren Ligero; suspenden tramo a Xochimilco
Una caída de árbol provocó afectaciones en el servicio del Tren Ligero de la Ciudad de México, dejando sin operación el tramo entre Huipulco y Xomali. La interrupción ocurrió durante la noche, lo que generó complicaciones para miles de usuarios que buscan alternativas para llegar a sus destinos.
De acuerdo con la información difundida, el servicio únicamente opera de Tasqueña a Estadio Azteca, mientras que las personas que requieren trasladarse hacia el sur de la ruta deben buscar opciones de transporte alterno ante la suspensión parcial.
Tren Ligero opera con servicio parcial por caída de árbol
La RTP ofrece apoyo al Tren Ligero en el tramo de Xochimilco a Estadio Azteca y viceversa, para ayudar a los usuarios afectados.
La recomendación es tomar previsiones y considerar más tiempo de traslado mientras se normaliza el servicio.
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