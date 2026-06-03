SSC investiga actuación de policías contra manifestantes de la CNTE en el Zócalo de CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México inició una investigación en Asuntos Internos para determinar si elementos de la corporación participaron en las agresiones contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que resultaron lesionados en las manifestaciones del 1 de junio en el Centro Histórico.

“Iniciaron sendas carpetas de investigación administrativa para verificar el apego a los protocolos de actuación de las y los policías durante la movilización de ayer y determinar si hubo conductas contrarias a los mismos o que hayan vulnerado en cualquier forma los derechos de los participantes”

Pablo Vázquez / secretario de Seguridad Ciudadana, CDMX

A lo largo de la marcha, un grupo de personas embozadas, ajenas a quienes se manifestaban de manera pacífica, realizaron diversas acciones directas, primero contra la entrada de la Torre Bienestar, posteriormente contra una grúa de la Subsecretaría de Control de Tránsito y… — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 2, 2026

Agregó que para resguardar el Zócalo y la zona amurallada se dispuso de 800 elementos que portaban equipo de protección corporal, casco, coderas, rodilleras, escudo y algunos extintores, y que la gran mayoría se mantuvieron detrás de las vallas para evitar cualquier conato de confrontación.

“Quiero ser muy enfático: en ningún momento se giró alguna instrucción en el sentido de agredir a quienes se expresaban… en todo momento, la consigna hacia el personal de la Secretaría fue garantizar la libre expresión e implementar acciones de contención aún frente a las agresiones recibidas, actuando en estricto apego a los protocolos de la Secretaría”

Pablo Vázquez / secretario de Seguridad Ciudadana, CDMX

De igual forma, aseguró que se está investigando a un grupo que, las autoridades presumen, no pertenecía a la movilización de los maestros y que actuó de manera violenta para realizar destrozos en la Secretaría del Bienestar, mobiliario público, una grúa de la corporación y el intento de secuestro de un camión de basura.

“No podemos establecer si eran o no. Lo que es claro es que tenían una forma de actuar distinta, contraria a la expresión pacífica de la gran mayoría de quienes se encontraban el día de ayer movilizándose, de manera muy específica, además por la indumentaria”

Pablo Vázquez / secretario de Seguridad Ciudadana, CDMX

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.