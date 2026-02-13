Así intentaron linchar a Diego, joven que apuñaló a Jeremy afuera de escuela en Tláhuac

GENERANDO AUDIO...

Se filtró otro video de la pelea en Tláhuac, CDMX. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

La pelea entre dos estudiantes afuera de la Secundaria Diurna 324 “Alfonso Caso”, en Tláhuac, Ciudad de México (CDMX), causó indignación luego de que Diego, uno de los jóvenes, apuñalara a Jeremy en varias ocasiones; sin embargo, ahora, se compartió otro video en el que se ve cómo casi linchan a Diego.

Fuerte video de la golpiza en Tláhuac

Tras ser separados, varias personas, entre ellas adultos, golpearon a Diego; al parecer, intentaron lincharlo. En el suelo, recibió patadas e, incluso, se observa cuando un pie impactó con fuerza su rostro.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita e imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Un sujeto vestido con playera blanca y gorra jaló al adolescente cuando lo iban a subir a la patrulla y continuó golpeándolo. Posteriormente, los uniformados intentaron proteger a Diego y, pese a los golpes, finalmente lograron subir al joven a la patrulla.

El conflicto ocurrió la tarde del miércoles en la colonia La Conchita, cuando Diego, de 14 años, y Jeremy, de 15 años, se enfrascaron en un pleito a la salida de clases.

Fuerte percepción de inseguridad en Tláhuac

En enero del presente año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), indicó que 72.3% de la población de la alcaldía Tláhuac considera insegura su demarcación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.