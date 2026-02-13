¿Sin INE no entras? CDMX pone regla en moteles y hoteles

GENERANDO AUDIO...

La edad de la punzada, la edad del amor y de las escapadas… y es que ir a echarse “un brinquito” ahora tendrá una serie de medidas de seguridad para proteger a niñas, niños y adolescentes de ser víctimas de trata.

“El INE ya lo veníamos solicitando desde hace algún tiempo. Ahora va a causar un poquito de incomodidad identificar a los menores como familiares directos de las personas que nos acompañan”, Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.

En Uno TV realizamos un recorrido por la zona de moteles de Calzada de Tlalpan y constatamos que la mayoría de los negocios aún no aplica las nuevas medidas. En otros moteles, los empleados aceptaron no prestar atención a las identificaciones que los huéspedes presentan.