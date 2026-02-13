¿Sin INE no entras? CDMX pone regla en moteles y hoteles
La edad de la punzada, la edad del amor y de las escapadas… y es que ir a echarse “un brinquito” ahora tendrá una serie de medidas de seguridad para proteger a niñas, niños y adolescentes de ser víctimas de trata.
“El INE ya lo veníamos solicitando desde hace algún tiempo. Ahora va a causar un poquito de incomodidad identificar a los menores como familiares directos de las personas que nos acompañan”, Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.
En Uno TV realizamos un recorrido por la zona de moteles de Calzada de Tlalpan y constatamos que la mayoría de los negocios aún no aplica las nuevas medidas. En otros moteles, los empleados aceptaron no prestar atención a las identificaciones que los huéspedes presentan.
En nuestro recorrido, sólo uno de los establecimientos, exigió identificación cuando se mencionó la presencia de un menor de edad.
Jóvenes aseguran que pedir identificación no es una novedad, aunque reconocen que no siempre se aplica.
Ante el aumento de turistas por el Mundial 2026, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes alertó que las medidas no garantizan la disminución del riesgo de trata de menores.
“El turismo en sí mismo no promueve la trata; el problema es que los tratantes hacen uso de los servicios turísticos en estas épocas, porque pueden tener condiciones de anonimato ante esta gran afluencia de personas.” Lorena Villavicencio, secretaria Ejecutiva del SIPPINA.
Mientras las nuevas reglas ya están en la ley, en campo el cumplimiento sigue siendo desigual. La vigilancia y la aplicación efectiva serán clave para que estas medidas no se queden en papel.
