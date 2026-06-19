Rastrean celular robado y detienen a mujer con ocho teléfonos en festejos del triunfo de México

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Foto: Cuartoscuro

La periodista Laura Brugués informó que una mujer fue detenida por, presuntamente, haber robado ocho celulares durante los festejos en la Ciudad de México (CDMX) por el triunfo de México ante Corea del Sur en el Mundial. En redes sociales circula el video que muestra a la presunta ladrona siendo interrogada por policías mientras varias personas exigen que se la lleven detenida.

📱 Sorprenden a ladrona de celulares sobre Avenida Chapultepec, a la altura de Sevilla.



La mujer fue ubicada luego de que una de las víctimas logró rastrear su teléfono. Al revisarla, le encontraron otros ocho dispositivos.



Mientras intentaban reportar el hecho al 911, aseguran… pic.twitter.com/siTTfNrDfa — Laura Brugés (@LauraBruges) June 19, 2026

Denuncian a señora por presuntamente robarse ocho celulares durante festejos por victoria de México

De acuerdo con la información compartido por Laura Brugués, sorprendieron a una señora que robó varios celulares durante los festejos en la zona del Zócalo por el triunfo de la Selección Mexicana.

Una de las víctimas rastreó su teléfono y es así como dio con la ladrona. En Avenida Chapultepec, a la altura de Sevilla, alcanzaron a la presunta ratera y al revisarla encontraron ocho dispositivos.

El video que compartió la periodista se ve a la presunta ladrona en compañía de dos policías. La gente se reunió para exigirles que la detuvieran pero los oficiales se mostraron titubeantes. En los momentos finales de la grabación se ve que la señora es esposada, pero no se sabe si realmente la presentaron ante las autoridades o solo al esposaron por la presión social.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) no ha informado nada al respecto, por lo que es probable que en las próximas horas salga información oficial al respecto.

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