CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 19 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 19 de junio. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 19 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La má relevante es la que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

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Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

Marcha de la CNTE partirá del Ángel de la Independencia

La movilización con mayor impacto esperado será encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Datos de la marcha

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Punto de partida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Asistencia estimada: 1,000 personas.

Motivo

Los integrantes de la CNTE realizarán una marcha para conmemorar los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016, donde exigen justicia para las víctimas y sus familias.

Actividad posterior

11:00 horas: Mesa de trabajo con la comisión negociadora en la Secretaría de Educación Pública, ubicada en avenida Universidad 1200, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Posibles afectaciones

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central.

Abraham González.

Calles de la colonia Juárez.

Zona Centro.

Concentraciones ciudadanas previstas

Laboratorio 4:20

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.

Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez. Asistencia estimada: 30 personas.

Motivo

Realizarán actividades de difusión sobre derechos cannábicos, reducción de riesgos y daños, así como talleres informativos.

Comunidad Artística y Poética de México

Hora: 17:00 horas

17:00 horas Lugar: Fundación Casa del Poeta I.A.P., colonia Roma Norte.

Fundación Casa del Poeta I.A.P., colonia Roma Norte. Asistencia estimada: 50 personas.

Motivo

Lectura pública de poemas y manifestación cultural relacionada con la preservación del legado del poeta Ramón López Velarde.

Colectivo Solidario Militante “Va por Cuba”

Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar: Avenida Emiliano Zapata 47, colonia Portales Norte.

Avenida Emiliano Zapata 47, colonia Portales Norte. Asistencia estimada: 30 personas.

Motivo

Asamblea informativa para coordinar actividades de apoyo y solidaridad con Cuba.

Frente por la Vivienda Joven

Horario: Durante el día

Durante el día Lugar: República de Cuba 11, Centro Histórico.

República de Cuba 11, Centro Histórico. Asistencia estimada: 10 personas.

Motivo

Recolección de firmas para impulsar una propuesta de reforma en materia de vivienda en la Ciudad de México.

Liberum A.C.

Horario: Durante el día

Durante el día Lugar: Glorieta de Insurgentes.

Glorieta de Insurgentes. Asistencia estimada: 5 personas.

Motivo

Entrega de información relacionada con bienestar animal y medio ambiente.

Reuniones vecinales y demandas ciudadanas

Asamblea de Barrios Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Secretaría de Gestión Integral del Agua. Asistencia estimada: 20 personas.

Tema

Solicitud de respuesta a trámites relacionados con un predio ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Vecinos del Pueblo de Xoco

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Complejo City Towers Green y Black, colonia Santa Cruz Atoyac.

Complejo City Towers Green y Black, colonia Santa Cruz Atoyac. Asistencia estimada: 10 personas.

Tema

Reunión con autoridades para abordar conflictos vecinales y de convivencia condominal.

Vecinos de la colonia Chalma de Guadalupe

Horario: Durante el día

Durante el día Lugar: Comisión Nacional del Agua, alcaldía Iztacalco.

Comisión Nacional del Agua, alcaldía Iztacalco. Asistencia estimada: 20 personas.

Tema

Gestiones para el abastecimiento de agua potable en la colonia.

Rodadas ciclistas y actividades recreativas

Chirimixquic’s Bike

Hora: 18:15 horas

18:15 horas Salida: Los Reyes, San Andrés Mixquic, Tláhuac.

Los Reyes, San Andrés Mixquic, Tláhuac. Destino: San Rafael Tlamanalco, Estado de México.

San Rafael Tlamanalco, Estado de México. Asistencia estimada: 20 participantes.

Rodadas en patines

Mapaches MX Rollers

Hora: 20:30 horas

20:30 horas Salida: Kiosco de la Alameda Central.

Kiosco de la Alameda Central. Destino: Pérgola Ixca Cienfuegos, alcaldía Miguel Hidalgo.

Pérgola Ixca Cienfuegos, alcaldía Miguel Hidalgo. Asistencia estimada: 25 personas.

Octos Rollers

Hora: 20:30 horas

20:30 horas Salida: Kiosco de la Alameda Central.

Kiosco de la Alameda Central. Destino: Prolongación Misterios, alcaldía Gustavo A. Madero.

Prolongación Misterios, alcaldía Gustavo A. Madero. Asistencia estimada: 25 personas.

Eventos masivos con posible impacto vial

Jesse & Joy

Hora: 20:30 horas

20:30 horas Sede: Auditorio Nacional

Auditorio Nacional Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Aforo estimado: 9,790 asistentes.

Jorge Celedón

Hora: 20:30 horas

20:30 horas Sede: Arena Ciudad de México

Arena Ciudad de México Alcaldía: Azcapotzalco

Azcapotzalco Aforo estimado: 6,500 asistentes.

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