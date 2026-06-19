CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 19 de junio
Este viernes 19 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La má relevante es la que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
Marcha de la CNTE partirá del Ángel de la Independencia
La movilización con mayor impacto esperado será encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Datos de la marcha
- Hora: 10:00 horas
- Punto de partida: Ángel de la Independencia
- Destino: Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- Asistencia estimada: 1,000 personas.
Motivo
Los integrantes de la CNTE realizarán una marcha para conmemorar los hechos ocurridos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016, donde exigen justicia para las víctimas y sus familias.
Actividad posterior
- 11:00 horas: Mesa de trabajo con la comisión negociadora en la Secretaría de Educación Pública, ubicada en avenida Universidad 1200, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
Posibles afectaciones
- Paseo de la Reforma.
- Avenida Juárez.
- Eje Central.
- Abraham González.
- Calles de la colonia Juárez.
- Zona Centro.
Concentraciones ciudadanas previstas
Laboratorio 4:20
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.
- Asistencia estimada: 30 personas.
Motivo
Realizarán actividades de difusión sobre derechos cannábicos, reducción de riesgos y daños, así como talleres informativos.
Comunidad Artística y Poética de México
- Hora: 17:00 horas
- Lugar: Fundación Casa del Poeta I.A.P., colonia Roma Norte.
- Asistencia estimada: 50 personas.
Motivo
Lectura pública de poemas y manifestación cultural relacionada con la preservación del legado del poeta Ramón López Velarde.
Colectivo Solidario Militante “Va por Cuba”
- Hora: 18:00 horas
- Lugar: Avenida Emiliano Zapata 47, colonia Portales Norte.
- Asistencia estimada: 30 personas.
Motivo
Asamblea informativa para coordinar actividades de apoyo y solidaridad con Cuba.
Frente por la Vivienda Joven
- Horario: Durante el día
- Lugar: República de Cuba 11, Centro Histórico.
- Asistencia estimada: 10 personas.
Motivo
Recolección de firmas para impulsar una propuesta de reforma en materia de vivienda en la Ciudad de México.
Liberum A.C.
- Horario: Durante el día
- Lugar: Glorieta de Insurgentes.
- Asistencia estimada: 5 personas.
Motivo
Entrega de información relacionada con bienestar animal y medio ambiente.
Reuniones vecinales y demandas ciudadanas
Asamblea de Barrios Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua.
- Asistencia estimada: 20 personas.
Tema
Solicitud de respuesta a trámites relacionados con un predio ubicado en la alcaldía Tlalpan.
Vecinos del Pueblo de Xoco
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Complejo City Towers Green y Black, colonia Santa Cruz Atoyac.
- Asistencia estimada: 10 personas.
Tema
Reunión con autoridades para abordar conflictos vecinales y de convivencia condominal.
Vecinos de la colonia Chalma de Guadalupe
- Horario: Durante el día
- Lugar: Comisión Nacional del Agua, alcaldía Iztacalco.
- Asistencia estimada: 20 personas.
Tema
Gestiones para el abastecimiento de agua potable en la colonia.
Rodadas ciclistas y actividades recreativas
Chirimixquic’s Bike
- Hora: 18:15 horas
- Salida: Los Reyes, San Andrés Mixquic, Tláhuac.
- Destino: San Rafael Tlamanalco, Estado de México.
- Asistencia estimada: 20 participantes.
Rodadas en patines
Mapaches MX Rollers
- Hora: 20:30 horas
- Salida: Kiosco de la Alameda Central.
- Destino: Pérgola Ixca Cienfuegos, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Asistencia estimada: 25 personas.
Octos Rollers
- Hora: 20:30 horas
- Salida: Kiosco de la Alameda Central.
- Destino: Prolongación Misterios, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Asistencia estimada: 25 personas.
Eventos masivos con posible impacto vial
Jesse & Joy
- Hora: 20:30 horas
- Sede: Auditorio Nacional
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Aforo estimado: 9,790 asistentes.
Jorge Celedón
- Hora: 20:30 horas
- Sede: Arena Ciudad de México
- Alcaldía: Azcapotzalco
- Aforo estimado: 6,500 asistentes.
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