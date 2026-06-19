Festejos por triunfos de México terminan en peleas sobre Paseo de la Reforma

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En Paseo de la Reforma se presentaron peleas. Foto: Cuartoscuro

Tras la victoria de México en el Mundial 2026, los festejos en la Ciudad de México (CDMX) se prolongaron durante la madrugada de este viernes; sin embargo, en algunos puntos los ánimos se desbordaron y se registraron peleas en inmediaciones de Paseo de la Reforma.

Videos de peleas en Paseo de la Reforma

Las riñas fueron captadas por diversos periodistas y compartidas en redes sociales. El usuario @HalconOnce difundió imágenes de una trifulca en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

SE ARMAN LOS CHING**ZOS EN EL ÁNGEL…#Video #Viral



Nunca falta el morro que se desconecta e inicia el desorden… así las cosas en medio de los festejos tras el triunfo de #Mexico en el #Mundial2026. #HalconOnce ⚡️🦅 pic.twitter.com/x85XKpN4ep — Halcon (@HalconOnce) June 19, 2026

En el video se observa a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas. Momentos después, dos hombres intercambian palabras y comienzan a golpearse. Aunque algunos asistentes intentaron separarlos, la tensión continuó durante varios segundos.

Otro incidente también ocurrió cerca del Ángel de la Independencia. Una joven intentó subir a una camioneta, pero cayó al suelo. El momento fue captado por el periodista Jorge Becerril y difundido en redes sociales. Tras el hecho, algunas personas golpearon la unidad.

¡Esta Noche México No Duerme!



Mujer sufre caída, tras intentar subir al cofre de una camioneta durante los festejos en el Ángel de la Independencia.

Los aficionados manotearon el vehículo. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/So6uM7Ek06 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 19, 2026

Hasta sacaron un palo

Asimismo, en otra zona de Paseo de la Reforma, cerca de la Victoria Alada, se registró otra pelea entre aficionados. En las imágenes se aprecia cómo ocupantes de una motocicleta se enfrentan a golpes con otras personas.

Durante la riña, uno de los involucrados utilizó un palo para agredir a sus oponentes. La confrontación terminó segundos después. De manera extraoficial, no se reportaron lesionados de gravedad. El video fue retomado por Ángela Frías de Medio Tiempo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), los festejos congregaron a más de 200 mil personas en el Zócalo y calles aledañas, donde se instalaron pantallas gigantes; a 130 mil asistentes en los 18 festivales futboleros distribuidos en la capital; y a cerca de 400 mil personas en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

#TarjetaInformativa | El duelo mundialista entre las selecciones de @miseleccionmx y @theKFA convocó a más de 200 mil personas en el #Zócalo y calles aledañas donde se colocaron pantallas gigantes, a 130 mil en los 18 festivales futboleros dispuestos a lo largo y ancho de la… pic.twitter.com/ydht00thHH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 19, 2026

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