“Viernes Garnachero”: un “Super Taco” de guisado para iniciar el día

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En esta edición de “Viernes Garnachero” visitamos Tacos “El Super Taco”, un puesto que se ha ganado el corazón de los amantes de las garnachas mañaneras. Ubicado a las afueras del Metro Chabacano, este lugar es atendido por los hermanos Gibran y Abraham Contreras, quienes desde hace 15 años preparan tacos de guisado que se han vuelto un clásico para quienes pasan por la zona desde temprano.

Aquí la variedad es parte del encanto, en el comal y las cazuelas encontrarás opciones como bistec en pasilla, rollitos de jamón, chiles rellenos, costilla, alambre, atún, albóndigas, longaniza con papas, lengua, chuleta con papas y chicharrón en salsa verde. Sin embargo, la especialidad de la casa es el chicharrón prensado, uno de los guisos más pedidos por los clientes que buscan un desayuno lleno de sabor.

Todos los tacos se sirven con su tradicional doble tortilla, lo que los convierte en una opción perfecta para arrancar el día con energía. Además, Tacos “El Super Taco” también ofrece servicio de taquiza para eventos a domicilio. Si andas por la zona, date una vuelta por este puesto afuera del Metro Chabacano y descubre por qué es una parada obligada del Viernes Garnachero.

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