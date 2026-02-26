Refuerzan seguridad en el CCH Sur tras supuesta amenaza en redes sociales

GENERANDO AUDIO...

CCH Sur Foto: Cuartoscuro

Luego de que se difundiera en redes sociales una imagen con una supuesta amenaza, autoridades reforzaron la seguridad en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur), ubicado en la alcaldía Coyoacán.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal policial acudió al plantel, situado en Boulevard Cataratas y calle Llanura, en la colonia Jardines del Pedregal de San Ángel. La Policía Cibernética ya realiza el análisis de la imagen y de la cuenta desde la que fue publicada, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En un boletín dirigido a la comunidad, la Dirección del Plantel Sur señaló que, derivado de la presunta amenaza, se activaron de manera inmediata acciones preventivas para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores, además de que se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía capitalina.

Se detalló que se reforzaron las medidas de seguridad en los accesos, se implementaron recorridos al interior de las instalaciones por parte del personal de vigilancia y de las Brigadas Universitarias, y se cuenta con apoyo de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, así como de la Dirección General del Colegio. En el exterior, permanece presencia de la SSC.

Finalmente, la Dirección informó que el plantel mantiene actividades normales e invitó a la comunidad a mantenerse atenta a la información difundida a través de los canales oficiales. El comunicado está fechado el 26 de febrero de 2026.

