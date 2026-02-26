CDMX: guía rápida para revisar pagos pendientes y fechas de descuento

GENERANDO AUDIO...

Beneficios fiscales vigentes en 2026. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) mantiene vigentes diversos beneficios fiscales para este 2026, por lo que las autoridades capitalinas invitan a los contribuyentes a revisar sus adeudos y aprovechar las fechas límite para obtener descuentos en impuestos y derechos.

Entre los principales conceptos que pueden consultarse están el predial, tenencia vehicular, el refrendo, multas y otros trámites administrativos.

Para verificar adeudos, las y los capitalinos pueden ingresar al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, donde con el número de cuenta predial o la placa del vehículo es posible conocer el estatus, generar líneas de captura y realizar el pago en línea.

Descuento en predial 2026

Las autoridades informaron que el descuento predial cuenta con reducciones por pronto pago:

8% de descuento: si se realiza el pago anual antes del 31 de enero de 2026

si se realiza el pago anual antes del 31 de enero de 2026 5% de descuento: si se paga antes del 28 de febrero de 2026

Después de esas fechas, el impuesto deberá cubrirse sin descuento.

El beneficio aplica únicamente en pago anual, por lo que se recomienda revisar el calendario vigente y anticipar el trámite para evitar recargos.

Descuento en tenencia 2026

En caso de la tenencia vehicular, se otorgará 100% de descuento, pagando únicamente el refrendo de 760 pesos, del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Para acceder a este beneficio es necesario:

No tener adeudos de años anteriores

Contar con tarjeta de circulación vigente

Cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal

Si no se realiza este pago dentro del plazo señalado, se deberá cubrir la tenencia completa.

¿Dónde se pueden realizar los pagos?

Además del pago en línea, las contribuyentes pueden acudir a:

Bancos autorizados

Tiendas de autoservicio

Oficinas de la Tesorería

Las autoridades recomiendan conservar los comprobantes y verificar que el pago se vea reflejado correctamente en el sistema.

Evita multas y recargos

El Gobierno capitalino recordó que estos descuentos suelen aplicarse durante los primeros meses del año, por lo que es importante revisar los adeudos con anticipación.

Aprovechar los beneficios fiscales dentro de los plazos establecidos permite evitar multas, recargos o sanciones por atraso y mantener al corriente las obligaciones fiscales en la capital del país.

