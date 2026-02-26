Secretaría de Seguridad investiga amenaza de bomba en CDMX, ahora en Ciudad Judicial

GENERANDO AUDIO...

Se desalojó a personal de juzgados en CDMX. Foto: @AlessandraRdlv

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevó a cabo una inspección por amenaza de bomba este jueves en Ciudad Judicial, en la Ciudad de México, lo que obligó a evacuar al personal de los juzgados.

En una tarjeta informativa, la SSC indicó que el Agrupamiento Zorros realizó una inspección y no localizó ningún artefacto explosivo.

“Personal del Agrupamiento Zorros de la SSC acudió a las instalaciones de los juzgados, localizadas en la avenida Doctor Lavista y su cruce con Doctor Rafael Lucio, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a la denuncia de supuestos artefactos explosivos. Después de la revisión en los pasillos, baños, estacionamientos, oficinas y demás parte del inmueble, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas”.

Por ello, ya se coordina el reingreso de trabajadores al edificio.

Por su parte, Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) reportó el cierre de la circulación por el trabajo de los elementos del Agrupamiento Zorros.

“Cerrada la circulación de Dr. Lavista entre Av. Niños Héroes y Dr. Lavista, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, por servicios de emergencia”.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega indicó que “aproximadamente 600 personas fueron desalojadas de manera preventiva y segura por el personal policial a cargo de las instalaciones”.

