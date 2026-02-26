Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 26 de febrero
Este jueves 26 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, ocho concentraciones, cuatro citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas
Madres y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa
- Hora: 16:00
- Punto de partida: Ángel de la Independencia
- Destino: Hemiciclo a Juárez
- Demanda: Jornada “137 Acción Global por Ayotzinapa y México” para exigir verdad, justicia y cárcel a los responsables.
- Aforo estimado: 300 personas
Alcaldía Cuauhtémoc
Concentraciones y plantones
Frente Amplio de Familias Buscadoras “Luciérnagas”
- Hora: 06:30
- Lugar: Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro)
- Motivo: Organización de jornada de búsqueda de personas desaparecidas en zona del Ajusco.
- Aforo: 35
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
- Hora: 10:00
- Lugares:
- Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Palacio Nacional
- Demanda: Respeto a la Constitución y derechos laborales.
- Aforo: 150
Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.
- Hora: 10:00
- Lugar: Junta de Asistencia Privada (Polanco)
- Demanda: Información sobre animales retirados tras desalojo.
- Aforo: 50
Miguel Hidalgo
Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco
- Hora: 10:00
- Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan (Xochimilco)
- Motivo: Presentación de recomendación de la CDHCM por hechos ocurridos en septiembre de 2024.
- Aforo: 120
Comité Universitario de Solidaridad con Cuba
- Hora: 12:00
- Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria (Coyoacán)
- Motivo: Mitin en solidaridad con el pueblo cubano.
- Aforo: 60
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar: Bajo puente de Río Churubusco y Añil (Iztacalco)
- Actividad: Evento político-cultural sobre reducción de riesgos asociados al consumo.
- Aforo: 20
Movimiento de Regeneración Sindical
- Durante el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez)
- Actividad: Recolección de firmas.
- Aforo: 50
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Durante el día
- Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente (Iztapalapa)
- Motivo: Apoyo a persona imputada y denuncia de irregularidades.
- Aforo: 15
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 14:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno (Centro Histórico)
- Demanda: Pago de finiquitos e intereses.
- Aforo: 30
Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas
- Hora: 13:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno (Centro Histórico)
- Demanda: Vivienda digna y participación cultural.
- Aforo: 35
Sociedad Unida por México en Acción A.C.
- Hora: 17:00
- Lugar: Dirección General de Patrimonio Inmobiliario
- Demanda: Avalúo de predios en distintas alcaldías.
- Aforo: 15
Rodadas ciclistas
People for Bikes – Roma
- Hora: 20:00
- Salida: Zacatecas 55, Col. Roma Norte
- Destino: Centro de Tlalpan
- Aforo: 20
Paseo de Todos CDMX
- Hora: 20:30
- Salida y meta: Monumento a la Revolución
- Ruta: Paseo de la Reforma, Circuito Interior y otras vialidades principales
- Aforo estimado: 3,000 ciclistas
Miciclistas
- Hora: 21:00
- Salida: Palacio de Bellas Artes
- Destino: Parque de la China (Azcapotzalco)
- Aforo: 25
Yokai
- Hora: 20:40
- Salida: Museo Nacional de Arte
- Destinos: Tlalnepantla, Bucareli, Xochimilco e Insurgentes
- Aforo: 20
Libres y Locos Cycling Club
- Hora: 21:30
- Salida: Árbol de la Noche Triste
- Destino: Desierto de los Leones
- Aforo: 40
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento