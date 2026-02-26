Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 26 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX este 26 de febrero. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 26 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, ocho concentraciones, cuatro citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas

Madres y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

Hora: 16:00

16:00 Punto de partida: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Hemiciclo a Juárez

Hemiciclo a Juárez Demanda: Jornada “137 Acción Global por Ayotzinapa y México” para exigir verdad, justicia y cárcel a los responsables.

Jornada “137 Acción Global por Ayotzinapa y México” para exigir verdad, justicia y cárcel a los responsables. Aforo estimado: 300 personas

Alcaldía Cuauhtémoc

Concentraciones y plantones

Frente Amplio de Familias Buscadoras “Luciérnagas”

Hora: 06:30

06:30 Lugar: Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro)

Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del Metro) Motivo: Organización de jornada de búsqueda de personas desaparecidas en zona del Ajusco.

Organización de jornada de búsqueda de personas desaparecidas en zona del Ajusco. Aforo: 35

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

Hora: 10:00

10:00 Lugares: Suprema Corte de Justicia de la Nación Palacio Nacional

Demanda: Respeto a la Constitución y derechos laborales.

Respeto a la Constitución y derechos laborales. Aforo: 150

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C.

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Junta de Asistencia Privada (Polanco)

Junta de Asistencia Privada (Polanco) Demanda: Información sobre animales retirados tras desalojo.

Información sobre animales retirados tras desalojo. Aforo: 50

Miguel Hidalgo

Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan (Xochimilco)

Casa del Pueblo Tlamachtiloyan (Xochimilco) Motivo: Presentación de recomendación de la CDHCM por hechos ocurridos en septiembre de 2024.

Presentación de recomendación de la CDHCM por hechos ocurridos en septiembre de 2024. Aforo: 120

Comité Universitario de Solidaridad con Cuba

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria (Coyoacán)

Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria (Coyoacán) Motivo: Mitin en solidaridad con el pueblo cubano.

Mitin en solidaridad con el pueblo cubano. Aforo: 60

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Bajo puente de Río Churubusco y Añil (Iztacalco)

Bajo puente de Río Churubusco y Añil (Iztacalco) Actividad: Evento político-cultural sobre reducción de riesgos asociados al consumo.

Evento político-cultural sobre reducción de riesgos asociados al consumo. Aforo: 20

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez)

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez) Actividad: Recolección de firmas.

Recolección de firmas. Aforo: 50

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Durante el día

Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente (Iztapalapa)

Juzgados del Reclusorio Oriente (Iztapalapa) Motivo: Apoyo a persona imputada y denuncia de irregularidades.

Apoyo a persona imputada y denuncia de irregularidades. Aforo: 15

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 14:00

14:00 Lugar: Secretaría de Gobierno (Centro Histórico)

Secretaría de Gobierno (Centro Histórico) Demanda: Pago de finiquitos e intereses.

Pago de finiquitos e intereses. Aforo: 30

Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Secretaría de Gobierno (Centro Histórico)

Secretaría de Gobierno (Centro Histórico) Demanda: Vivienda digna y participación cultural.

Vivienda digna y participación cultural. Aforo: 35

Sociedad Unida por México en Acción A.C.

Hora: 17:00

17:00 Lugar: Dirección General de Patrimonio Inmobiliario

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Demanda: Avalúo de predios en distintas alcaldías.

Avalúo de predios en distintas alcaldías. Aforo: 15

Rodadas ciclistas

People for Bikes – Roma

Hora: 20:00

20:00 Salida: Zacatecas 55, Col. Roma Norte

Zacatecas 55, Col. Roma Norte Destino: Centro de Tlalpan

Centro de Tlalpan Aforo: 20

Paseo de Todos CDMX

Hora: 20:30

20:30 Salida y meta: Monumento a la Revolución

Monumento a la Revolución Ruta: Paseo de la Reforma, Circuito Interior y otras vialidades principales

Paseo de la Reforma, Circuito Interior y otras vialidades principales Aforo estimado: 3,000 ciclistas

Miciclistas

Hora: 21:00

21:00 Salida: Palacio de Bellas Artes

Palacio de Bellas Artes Destino: Parque de la China (Azcapotzalco)

Parque de la China (Azcapotzalco) Aforo: 25

Yokai

Hora: 20:40

20:40 Salida: Museo Nacional de Arte

Museo Nacional de Arte Destinos: Tlalnepantla, Bucareli, Xochimilco e Insurgentes

Tlalnepantla, Bucareli, Xochimilco e Insurgentes Aforo: 20

Libres y Locos Cycling Club

Hora: 21:30

21:30 Salida: Árbol de la Noche Triste

Árbol de la Noche Triste Destino: Desierto de los Leones

Desierto de los Leones Aforo: 40

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento