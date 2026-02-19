Petróleo sube ante preocupación por posible conflicto entre EE. UU. e Irán

GENERANDO AUDIO...

Los precios del petróleo registraron un avance superior al 4% ante el aumento del riesgo geopolítico relacionado con Irán, luego de declaraciones de la Casa Blanca sobre un posible escenario de confrontación. El mercado reaccionó a señales de tensión en Medio Oriente y al despliegue de recursos estadounidenses en la región.

Declaraciones de la Casa Blanca y negociaciones con Irán

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró que existen argumentos a favor de un ataque contra Irán y señaló que el país asiático podría optar por un acuerdo con el presidente Donald Trump.

Las declaraciones se dieron después de una segunda ronda de negociaciones indirectas en Suiza. El vicepresidente estadounidense JD Vance indicó que persisten diferencias sobre las “líneas rojas” de Estados Unidos.

Por su parte, Irán informó que se avanzó en un conjunto de “principios rectores” con Washington.

Despliegue militar y riesgo para el suministro

El analista John Kilduff, de Again Capital, señaló que la tensión en el mercado también responde al despliegue de recursos estadounidenses en Medio Oriente.

Estados Unidos envió dos portaaviones al Golfo y mantiene decenas de miles de soldados en bases distribuidas en la región. De acuerdo con Kilduff, este escenario representa una amenaza para una parte del suministro de petróleo.

Estrecho de Ormuz, punto clave para el mercado

Uno de los principales riesgos en caso de una escalada militar es el posible bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% de la producción mundial de crudo.

Además, operadores del mercado observan el impacto potencial sobre las infraestructuras de hidrocarburos de Irán, considerado uno de los 10 principales productores de petróleo del mundo.

Una confrontación regional también podría afectar la producción de otros países de Medio Oriente, entre ellos Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

