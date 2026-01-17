“Manos fuera de Groenlandia”: miles se unen a las protestas contra Trump en Dinamarca 

GENERANDO AUDIO...

Protestan en Dinamarca por amenazas de Trump sobre Groenlandia. Foto: AFP.

Miles de personas salieron a las calles de la capital de Dinamarca para protestar contra el intento del presidente estadounidense Donald Trump de apoderarse de Groenlandia, un territorio danés autónomo.

Las manifestaciones ocurrieron tras la advertencia de Trump de que podría imponer un arancel a países que se opongan a sus planes sobre la isla ártica.

Los manifestantes se concentraron frente al ayuntamiento de Copenhague, ondeando banderas de Dinamarca y Groenlandia, y coreando “Kalaallit Nunaat”, nombre de Groenlandia en su lengua local. La protesta coincidió con la visita de una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, que expresó oposición a las amenazas de la administración Trump.

Se anunciaron también en redes sociales movilizaciones organizadas por asociaciones groenlandesas en Copenhague, Aarhus, Aalborg, Odense y Nuuk, capital de Groenlandia.

Protestas contra Trump por presión sobre Groenlandia

Las movilizaciones fueron convocadas por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca. La asociación Uagut señaló que el objetivo era enviar “un mensaje claro y unificado de respeto por la democracia de Groenlandia y los derechos humanos fundamentales”.

La marcha en Copenhague inició a las 12:00 horas locales y tenía previsto pasar frente a la embajada de Estados Unidos. En Nuuk, otra manifestación fue programada para las 16:00 horas locales, con una marcha hacia el consulado estadounidense portando banderas groenlandesas.

Julie Rademacher, presidenta de Uagut, declaró a la AFP que los recientes acontecimientos han puesto bajo presión a Groenlandia y a sus habitantes, tanto en la isla como en Dinamarca, e hizo un llamado a la unidad entre los groenlandeses.

Groenlandia, autodeterminación y opinión pública

Organizadores de la protesta en Groenlandia señalaron que las movilizaciones buscan demostrar apoyo a políticos, diplomáticos y socios internacionales. Avijaja Rosing-Olsen, una de las organizadoras, afirmó que exigen respeto al derecho de su país a la autodeterminación.

Según una encuesta publicada en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses se opone a incorporarse a Estados Unidos, mientras que solo el 6% se mostró a favor.

Los organizadores también afirmaron que exigen respeto al derecho internacional y a los principios jurídicos internacionales, al considerar que el tema no solo concierne a Groenlandia, sino a la comunidad internacional.

OTAN, seguridad del Ártico y postura de Trump

Durante la visita de la delegación del Congreso estadounidense a Copenhague, el senador demócrata Chris Coons aseguró que no existe una amenaza inmediata a la seguridad de Groenlandia que justifique la postura de la administración Trump. Sus declaraciones se dieron después de que el asesor de Trump, Stephen Miller, afirmara que Dinamarca es demasiado pequeña para defender su territorio en el Ártico.

Coons señaló que sí existe una preocupación por la seguridad futura del Ártico, debido al cambio climático, el retroceso del hielo marino y el cambio en las rutas de navegación, y que es necesario invertir en la seguridad de la región junto con socios de la OTAN.

Trump ha criticado de forma reiterada a Dinamarca, aliado de la OTAN, por considerar que no hace lo suficiente para garantizar la seguridad de Groenlandia. Sin embargo, el territorio está cubierto por el paraguas de seguridad de la alianza atlántica.

Países europeos de la OTAN, como Francia, Reino Unido, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia y Países Bajos, anunciaron el envío de personal militar para preparar ejercicios en el Ártico. Dinamarca informó que Estados Unidos fue invitado a participar.