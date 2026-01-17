Trump invita a los presidentes de Argentina y Turquía a integrarse al consejo de paz para Gaza

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que fue invitado por Donald Trump para sumarse como miembro fundador del “consejo de paz” para Gaza, una iniciativa impulsada por el mandatario estadounidense para avanzar en una salida política al conflicto en el territorio palestino. El anuncio se realizó este 17 de enero de 2026, a través de redes sociales.

Milei compartió en su cuenta de X una imagen de la carta de invitación enviada por el presidente de Estados Unidos, en la que se le convoca a participar en el nuevo órgano internacional. El mandatario argentino señaló que será “un honor” formar parte de esta iniciativa, que será presidida por Trump.

De acuerdo con la Casa Blanca, el consejo de paz para Gaza abordará temas clave como el fortalecimiento de la gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, así como la financiación y movilización de capital para el territorio afectado por la guerra.

Trump aseguró que se trata de un grupo sin precedentes. “Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido”, escribió el mandatario estadounidense al anunciar formalmente su creación.

Argentina refuerza alineación con Estados Unidos

En su mensaje, Milei reafirmó su postura internacional y el alineamiento de su gobierno con Washington. “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan contra el terrorismo, que defienden la vida, la propiedad, la paz y la libertad”, escribió el presidente argentino, considerado uno de los principales aliados de Trump en América Latina.

El consejo de paz contará con figuras clave del entorno estadounidense, entre ellas el secretario de Estado, Marco Rubio, el ex primer ministro británico Tony Blair, así como empresarios y exfuncionarios vinculados a la política exterior de Estados Unidos.

Más líderes internacionales invitados

Además de Milei, Trump extendió invitaciones a otros líderes. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, confirmó que también recibió una carta para integrarse como miembro fundador, aunque aún no ha fijado una postura oficial. Turquía ha tenido un papel activo en el diálogo regional y en acuerdos previos de alto el fuego.

El consejo forma parte de la segunda fase del plan respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, con énfasis en la estabilización política y económica de Gaza.

El nuevo organismo comenzará trabajos en las próximas semanas, mientras se definen los mecanismos de participación y las primeras acciones diplomáticas.

