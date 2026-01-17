Familia de osos ‘roba’ mochila a Uriel Antuna: video muestra el momento

GENERANDO AUDIO...

Osos roban mochila de Antuna en su casa. Fotos: Getty

Uriel Antuna, jugador de los Tigres de la UANL, fue “víctima de un robo” recientemente. Una familia de osos entró en su casa de forma inesperada. Penny García, esposa del futbolista, grabó la escena y compartió el video en sus redes sociales. Las imágenes se hicieron virales de inmediato.

En la grabación se observa a cuatro ejemplares entrar a la vivienda por una de las puertas. Mientras los cachorros olfateaban la entrada, la osa mayor tomó una mochila del futbolista. Posteriormente, el animal llevó la bolsa a un terreno frente a la casa. Tras merodear un poco, el grupo de osos logró sacar varias prendas del jugador.

En el video, se escucha a Penny pedirle a sus hijos que se queden dentro de la casa. También les pide que no se acerquen a los animales. La esposa de Antuna tomó el momento con humor pues, incluso, bromeó diciendo que los “perros de su colonia son muy raros”.

Es común convivir con osos en diferentes partes de Nuevo León. Por ello, las autoridades recomiendan tener precaución y no acercarse a ellos. También piden a la población no molestar el hábitat de estos animales. Finalmente, sugieren manejar con cuidado en las zonas donde transitan constantemente.

